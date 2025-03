Fusion der Immobiliengiganten: Ina Invest und Cham Group vereinen Kräfte!

Am 28. Februar 2025 haben die Ina Invest AG und die Cham Group AG die Absicht bekannt gegeben, eine Fusion zu beantragen, die an den kommenden Generalversammlungen der beiden Unternehmen zur Genehmigung vorgelegt wird. Die Verwaltungsräte beider Gesellschaften haben bereits einen Fusionsvertrag unterzeichnet. Im Rahmen der Fusion sollen die bisherigen Aktionäre der Cham Group für jede Cham-Aktie 41,5 Aktien der Ina Invest erhalten. Der Zusammenschluss wird voraussichtlich eine der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz hervorbringen, mit einem kombinierten Portfolio von rund 1,6 Milliarden CHF, das sich auf erstklassige Standorte in den wirtschaftlich stärksten Metropolregionen konzentriert.

Die fusionierte Gesellschaft wird eine hohe Eigenkapitalquote von etwa 57 % aufweisen und plant, ihr Entwicklungsportfolio ohne zusätzliche Kapitalerhöhungen aus eigener Kraft zu realisieren. Der Wohnanteil des Portfolios soll nach Fertigstellung etwa 60 % betragen. Die Führungsstruktur der neuen Gesellschaft, die den Namen Cham Swiss Properties AG tragen wird, sieht die Wahl mehrerer Mitglieder des Verwaltungsrats der Cham Group in den Verwaltungsrat der Ina Invest vor. Thomas Aebischer wird als CEO und Daniel Grab als CFO fungieren, unterstützt von der bestehenden Geschäftsleitung der Cham Group.