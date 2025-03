Manz AG verkauft Asiengeschäft und Tochtergesellschaft in der Slowakei!

Die Manz AG, ein Unternehmen mit Sitz in Reutlingen, hat am 28. Februar 2025 im Rahmen eines Management-Buy-Outs ihr Asiengeschäft verkauft. Der Kaufvertrag wurde zwischen dem Insolvenzverwalter Martin Mucha und Robert Lin, dem Geschäftsführer der Manz-Tochtergesellschaften in China und Taiwan, unterzeichnet. Der Verkaufserlös fließt in die Insolvenzmasse der Manz AG, wobei die Höhe des Kaufpreises nicht veröffentlicht wurde.

Der Teilkonzern Manz Asia Ltd., mit Sitz in Hongkong, umfasst mehrere Tochtergesellschaften in China, Taiwan und Indien, die sich auf die Produktion, Entwicklung, den Vertrieb und den Service von Anlagen zur Halbleiterfertigung spezialisiert haben. Zu den technologischen Schwerpunkten gehören innovative Lösungen wie das FOPLP-Verfahren (Panel Level Packaging) und Digital Printing, die den Anforderungen der wachsenden Halbleiterindustrie gerecht werden. Robert Lin, der seit 15 Jahren bei Manz tätig ist, wird die rund 380 Mitarbeiter in der Region Asien übernehmen und plant, die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiter auszubauen. Unterstützt wird der Kauf von finanzstarken Investoren mit Erfahrung in der Halbleiterbranche, was die Finanzierung der zukünftigen Wachstumsstrategie sichert.