Revolution im Uransektor: Future Fuels entdeckt Hornby Basin in Kanada! Future Fuels Inc. hat das Uranprojekt Hornby Basin in Nunavut, Kanada, vorgestellt, das als vielversprechendes Explorationsprojekt gilt. Mit einer Fläche von etwa 3.407 km² und der Kontrolle über das gesamte Becken positioniert sich das Unternehmen …