Österreichs Zukunft: Innovationskraft und eFuels für den Klimaschutz!

Auf europäischer Ebene wird ein Paradigmenwechsel angestrebt, bei dem nicht der Antrieb, sondern die CO2-Emissionen reguliert werden sollen. Der neue Clean Deal soll die Ziele des Green Deals effizienter erreichen und die Bevölkerung als Partner einbeziehen. Roth weist darauf hin, dass das Regierungsprogramm nicht das Aus für Verbrennungsmotoren bis 2035 festschreibt, sondern vielmehr von der Europäischen Kommission so gestaltet wird, dass Klimaschutz auf verschiedenen Wegen erreicht werden kann.

In Bezug auf die Anzahl der PKW in Österreich, von denen nur ein kleiner Teil elektrisch betrieben wird, wird deutlich, dass eFuels eine zentrale Rolle in der Energiewende spielen müssen. Roth fordert die Politik auf, die CO2-Einsparungen dort zu realisieren, wo sie am effektivsten sind, und alle Optionen zur CO2-Reduktion zu nutzen, um die Klimaziele zu erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neue Regierungsprogramm einen vielversprechenden Ansatz zur Förderung von Innovation und Klimaschutz in Österreich darstellt, wobei eFuels als entscheidender Bestandteil der zukünftigen Mobilität und Energieversorgung hervorgehoben werden.

