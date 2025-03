Goldpreis taumelt ins Wochenende. So schlimm kann es für Gold nun werden

Zu Beginn der abgelaufenen Handelswoche unternahm der Goldpreis noch einen vorerst letzten Versuch, den entscheidenden Vorstoß in Richtung 3.000 US-Dollar zu lancieren, musste dabei aber feststellen, dass der Bereich um 2.955 US-Dollar eine zu hohe Hürde darstellt. Nach der fulminanten Zwischenrallye der letzten Wochen fehlte dem Edelmetall aus technischer Sicht schlichtweg die Kraft. An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass Gold allein seit dem Jahreswechsel noch einmal um deutlich mehr als 10 Prozent zulegen konnte, ehe das Edelmetall nun ein eine Konsolidierung eintrat. Neben dem Goldpreis schwächelt derzeit auch der Silberpreis. Dessen Lage ist allerdings noch deutlich fragiler. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Crash nicht auszuschließen - Silberpreis bricht ein. Droht Silber nun das ultimative Debakel?“

Wie „schlimm“ kann es für Gold nun werden?

Zunächst sollte man Konsolidierungsphasen in Aufwärtsbewegungen durchaus wohlwollend zur Kenntnis nehmen, verhindern sie doch ein vollständiges Überhitzen. Allerdings sollten sich diese Konsolidierungen tunlichst in bestimmten Grenzen abspielen. Ein Verlassen dieser Grenzen könnte problematisch werden und eine preisliche und zeitliche Ausdehnung der Konsolidierung provozieren. Auch ein handfestes Korrekturszenario wäre dann nicht auszuschließen. In Bezug auf den Goldpreis verdeutlicht der obere Chart, wo diese Grenzen liegen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sich der aktuelle Rücksetzer oberhalb von 2.800 US-Dollar / 2.790 US-Dollar abspielen würde. Auch eine Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 2.720 US-Dollar / 2.700 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht noch (aber zähneknirschend) zu tolerieren, doch darunter sollte es dann aber nicht mehr gehen, anderenfalls müsste die Lage für Gold einer Neubewertung unterzogen werden.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Zusammengefasst - Nur die Ruhe

Nach der langwierigen Goldpreisrallye käme eine etwas umfangreichere Konsolidierung nicht überraschend. In den letzten Wochen hatte es den Anschein, dass jeder noch so kleine Rücksetzer des Goldpreises zum Einstieg genutzt wurde und eine Konsolidierung so erst gar keine Chance bekam, sich zu entwickeln. Im Ergebnis stürmte der Goldpreis nach oben und erreichte hierbei fast die Marke von 3.000 US-Dollar. Die einsetzenden Gewinnmitnahmen könnten Gold nun noch einmal in Richtung 2.800 US-Dollar bzw. 2.700 US-Dollar führen. Sollte es darunter gehen, ist Vorsicht geboten. Beobachten sollte man auch die weiteren Entwicklungen beim US-Dollar. Dieser für den Goldpreis maßgebliche Belastungsfaktor bekam zuletzt wieder Oberwasser. Der US-Dollar-Index drehte im Bereich seines wichtigen Unterstützungsbereiches um 106 Punkte wieder nach oben ab. Aktuell nimmt der US-Dollar-Index den Widerstandsbereich um 108 Punkte ins Visier. Sollte es für ihn darüber hinausgehen, dürfte der US-Dollar(-Index) weiteren Aufwind bekommen. Und das wäre für Gold nicht sonderlich förderlich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.