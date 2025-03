Söder bekräftigt Koalitionspläne - 'über Schatten springen'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat nach dem Eklat im Weißen Haus die Pläne für eine künftige Regierungskoalition aus Union und SPD bekräftigt. "Wir werden alles dafür tun, um bald eine neue und stabile Bundesregierung zu haben", kündigte Bayerns Ministerpräsident auf der Plattform X an.

Union und SPD stünden in einer neuen Verantwortungsgemeinschaft. "Jeder wird über seinen Schatten springen müssen, aber am Ende kann daraus eine neue Stärke für unser Land und ganz Europa erwachsen. Vielleicht ist das der Weckruf, den wir alle brauchen, um in Deutschland über uns hinauszuwachsen."