DAX – Das ist noch keine Korrektur und Bitcoin/USD – Das ist ein Hammer

DAX – Das ist noch keine Korrektur

Selbstverständlich laufen Korrekturen auch seitwärts ab. Es ist weiterhin verwunderlich, dass der DAX auf die aktuelle weltpolitische Lage kaum reagiert. Vielmehr tritt das deutsche Aktienbarometer auf der Stelle und hat nun eine kleine, bislang noch nicht besonders tragfähige, Unterstützung generiert. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich. Die zuvor generierten Verkaufssignale sollten nicht überbewertet werden, da der Trend bislang sehr stabil verlaufen ist. Ungeachtet der immer noch recht stabilen Lage, sollte weiterhin nicht zu sorglos agiert werden. Eine Korrektur, die abwärtsgerichtet ist, darf weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Dow Jones – Tragfähige Unterstützung noch nicht zementiert

Der US-Leitindex hat im Bereich der Unterstützungszone gehalten. Allerdings ist dieses Halten noch keine Garantie dafür, dass nun wieder eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zu erwarten ist. Es muss nach wie vor festgestellt werden, dass die Börse noch immer mit dem neuen US-Präsidenten fremdelt. Seit der Wahl im November tritt der Index technisch betrachtet auf der Stelle. Die jüngsten Kaufsignale bei den Indikatoren dürften nicht ausreichen um einen nachhaltigen Anstieg zu erreichen. Trotzdem war die Anstiegsbewegung des Dow am Freitag schon furios. Wie die Börse zum Wochenauftakt auf die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten reagieren wird, ist offen.

Gold – Erwartete Korrektur läuft

Es hat sich bereits in den letzten Tagen angekündigt, dass Gold eine Korrektur vollziehen könnte. Die kleinen Kerzenkörper und die damit verbundene nachlassende Aufwärtsdynamik waren die Vorbereitung für die jüngsten Kursverluste. Derzeit verliert Gold mit großen roten Kerzen an Boden. Bis in den Bereich des Tops vom Oktober letzten Jahres dürfte das gelbe Edelmetall noch fallen. Hier sollte allerdings ein Halt erfolgen, damit kein neuer Abwärtstrend etabliert wird.

Öl – Ölkonzerne…. bitte aufwachen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Das Öl bröckelt weiterhin vor sich hin und dürfte in der kommenden Woche die alte Unterstützungszone wieder erreichen. Auch wenn die Indikatoren bereits im überverkauften Bereich notieren und kurz vor Kaufsignalen stehen, sollte der kurzfristige Trend noch bestehen bleiben. Sicher ist den Ölkonzernen diese Art der Analyse eher fremd, setzen sie ihre Preise doch so fest, dass der maximale Ertrag für sie abfällt. Wie anders soll man es sich erklären, dass der Preis in der vergangenen Woche gefallen ist, die Preise an der Tankstelle aber weitgehend unverändert waren. Sicher soll das Ziel sein, immer mehr Menschen von Verbrennerfahrzeugen auf E-Fahrzeuge umstellen zu lassen. Danke für den Hinweis, liebe Öl-Konzerne.

Bitcoin/USD – Das ist ein Hammer

Mit dieser Überschrift ist kein Kraftausdruck zur aktuellen Lage gemeint, sondern vielmehr die beliebte Formation einer Intraday-Stimmungswende. Zuvor ist die Kryptowährung kurzfristig kräftig unter Druck geraten. Ein Erreichen der Marke von 75.000 USD (immerhin mehr als 30% unter dem jüngsten Top) schien nur noch eine Frage von Stunden zu sein. Mit der Hammer-Kerze und der Bestätigung am nächsten Tag war diese Gefahr allerdings zunächst gebannt. Somit könnte der Hammer bereits das Ende der bestehenden Abwärtsbewegung bedeuten. Ein Erreichen der 100.000er-Marke sollte somit in den nächsten Wochen wieder möglich sein.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.