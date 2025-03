American Salars erweitert sein Pocitos-Projekt im argentinischen Lithium-Dreieck um 1.635 % auf 13.880 Hektar

Vancouver, BC – 2. März 2025 / IRW-Press / American Salars Lithium Inc. („American Salars“ oder das „Unternehmen“) (CSE: USLI, OTC: USLIF, FWB: Z3P, WKN: A3E2NY) gibt bekannt, dass es eine Letter of Intent-Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit einem unabhängigen Verkäufer über den Erwerb von bis zu 100 % des Salar-De-Pocitos-Projekts (das „Projekt“) abgeschlossen hat, das aus 10 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von etwa 13.080 Hektar besteht und an das 800 Hektar große Vorzeigeprojekt Pocitos 1 des Unternehmens in der argentinischen Provinz Salta angrenzt. Dies entspricht einer Vergrößerung der Liegenschaft um 1635 % auf eine Gesamtfläche von 13.880 Hektar auf dem Salar de Pocitos im produktiven Lithiumdreieck. Der Abschluss dieser Transaktion wird dazu führen, dass American Salars über die zweitgrößte Liegenschaft auf dem Salar de Pocitos verfügt.

Für den bestehenden 800 Hektar großen Claim Pocitos 1 des Unternehmens wurde von WSP Australia eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung („MRE“) erstellt. Die MRE vermutet 760.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent („LCE“) auf dem kombinierten Pocitos 1 (800 ha) und dem benachbarten Pocitos 2-Block (532 ha). Auf anteiliger Basis verfügt Pocitos 1 über 456.000 Tonnen LCE vor Ort. (American Salars ist derzeit nicht Eigentümer des benachbarten 532 Hektar großen Blocks Pocitos 2 – siehe Pressemitteilung vom 17. Juni 2024). Die NI 43-101-konforme MRE wurde auf einer vermuteten Basis unter Verwendung eines Blockmodells mit 6 % bzw. 14 % Porosität für die Ton- und Sandlithologien geschätzt. Der Abschluss der Magnetresonanzuntersuchungen in den Bohrlöchern wird eine kontinuierliche und höhere Genauigkeit ermöglichen, was eine Aufwertung der Ressource erlaubt.

Das neu erworbene 13.080 Hektar große Salar De Pocitos-Projekt war Gegenstand zahlreicher historischer Explorationskampagnen, darunter Bohrungen, Oberflächenprobenahmen und geophysikalische Untersuchungen. Das erste Arbeitsprogramm wird eine Datenerfassung sein, um die bestehenden Bohrlöcher auf Pocitos 1 mit allen historischen Bohrlöchern zusammenzuführen und die NI 43-101-konforme MRE des Unternehmens zu aktualisieren. Nach der Datenerfassung werden Scoping- und Machbarkeitsstudien durchgeführt, sodass das Salar de Pocitos-Projekt in die kommerzielle Produktion überführt werden kann.

Das Salar de Pocitos-Projekt befindet sich etwa 100 Kilometer westlich von San Antonio de Los Cobres, der größten Stadt auf dem Puna-Plateau, und etwa 250 Kilometer westlich der Provinzhauptstadt Salta. Das Pocitos-Projekt profitiert von einer der besten Infrastrukturen auf der Puna-Hochebene, einschließlich der Provinzstraße Route 17 und des Pocitos-Industrieparks, der über eine Erdgasleitung verfügt und in der Nähe der Eisenbahnlinie liegt, die durch den Salar zum Hafen von Antofagasta an der chilenischen Pazifikküste führt.

Der CEO & Director von American Salars, R. Nick Horsley erklärt: „Diese Übernahme ist der Höhepunkt der enormen Arbeit des gesamten American-Salars-Teams und ein Wendepunkt für das Unternehmen und unsere Stakeholder. Durch Gespräche mit einigen der größten Lithium-Bergbauunternehmen der Welt haben wir die Voraussetzungen für eine Übernahme oder ein Produktionsszenario klar verstanden. Die heutige Übernahme bietet unserem Ingenieur- und Explorationsteam nun die Möglichkeit, auf Distriktebene tätig zu werden.“

Abbildung 1. Gebietskarte von Salar de Pocitos

Die Vereinbarung

American Salars hat eine Letter of Intent-Vereinbarung abgeschlossen, in der das Unternehmen eine 75%ige Beteiligung unmittelbar von den Verkäufern erwirbt, mit dem Potenzial, durch die folgenden Barzahlungen in Höhe von insgesamt 2.000.000 USD an die Verkäufer und die Ausgabe von 20.000.000 Aktien sowie die Zahlung einer Royalty und eines Buy-Out-Bonus auf der Grundlage der folgenden Tabelle bis zu 100 % der ungeteilten Beteiligung an der Liegenschaft zu erwerben:

Datum für den Abschluss Cash USD(b) Stammaktien(b) Am oder vor dem Datum, das 10 Tage nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung liegt 100.000 $ 2.500.000(a) Am oder vor dem ersten Jahrestag der endgültigen Vereinbarung 100.000 $ 2.500.000(a) Am oder vor dem zweiten Jahrestag der endgültigen Vereinbarung 300.000 $ 5.000.000(a) Am oder vor dem dritten Jahrestag der endgültigen Vereinbarung 500.000 $ 5.000.000(a) Am oder vor dem vierten Jahrestag der Vereinbarung 1.000.000 $ 5.000.000(a) GESAMT 2.000.000 $ 20.000.000(a)

(a) Vorbehaltlich einer 6-monatigen Sperr-/Zweckbindungsfrist. Nach der anfänglichen 6-monatigen Sperrfrist verpflichten sich die Verkäufer, nicht mehr als 100.000 Aktien in einer normalen 5-Tage-Arbeitswoche zu verkaufen.

(b) USLI verpflichtet sich, die Ansprüche durch Abschluss aller erforderlichen Arbeitsprogramme aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus kann USLI die Zahlungen jederzeit nach eigenem Ermessen beschleunigen.

(c) Vorbehaltlich einer 1%igen NSR-Lizenzgebühr

(d) Wenn USLI Gegenstand einer Übernahme/eines Buyouts von > 25.000.000 USD ist, sind 6.000.000 USD an den Verkäufer zu zahlen

Die Transaktion unterliegt einer 10%igen Vermittlungsgebühr

Pocitos 1 Konzessionsgebiet

Für den bestehenden Claim Pocitos 1 des Unternehmens hat WSP Australia eine Aktualisierung des ursprünglich von Phillip Thomas, einem qualifizierten Sachverständigen (QP), im Juni 2023 erstellten NI 43-101-kofnromen Berichts durchgeführt, der auf einer vermuteten Basis unter Anwendung eines Blockmodells mit einer Porosität von 6 bzw. 14 % für die Ton- und Sandlithologie und einer Mineralressourcenschätzung („MRE“) von 760.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent („LCE“) beim kombinierten Block Pocitos 1 (800 ha) und beim benachbarten Block Pocitos 2 (532 ha) geschätzt wurde. American Salars ist nicht Eigentümer des benachbarten Konzessionsgebiets Pocitos 2, das 40 % des Bruttolandpakets umfasst, aus dem die Ressource besteht. Es ist jedoch bemerkenswert, dass alle bisherigen Bohrungen beim Block Pocitos 1 von American Salars durchgeführt wurden.

Während der Bohrprogramme beim Projekt im Dezember 2022 wurden beim Packertest von Bohrloch PCT22-03, der von Alex Stewart im Rahmen einer Laboranalyse analysiert wurde, Lithiumwerte von 169 ppm verzeichnet. In den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis in eine Tiefe von 409 m gebohrt wurden, wurde ein Packer-Probennahmesystem verwendet. Es wurde beobachtet, dass der Solefluss über fünf Stunden lang anhielt, wobei alle Bohrlöcher außergewöhnliche Soleflussraten aufwiesen. Für das Projekt Pocitos 1 wurde ein aktualisierter Bericht gemäß NI 43-101 veröffentlicht, der von WSP Australia erstellt wurde.

Ekosolve Ltd., ein DLE-Technologieunternehmen, war in der Lage, Lithiumcarbonat mit einer Reinheit von 99,8 % zu produzieren, und die Gewinnungsrate lag bei über 94 % des in der Sole enthaltenen Lithiums, d. h. aus 169 ppm Lithium wurden 158,86 ppm gewonnen. Die höheren Magnesiumwerte in der Sole hatten keinen Einfluss auf die Extraktionseffizienz.

Abbildung 2. Bohrungen im Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1 (Salta, Argentinien)

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM (CPVal), MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Konzessionsgebiete in Argentinien bilden, geprüft und die darin enthaltenen Informationen genehmigt. Herr Thomas ist Aktionär von American Salars Lithium.

PDAC 2025

American Salars wird vom Sonntag, dem 2. März, bis Mittwoch, dem 5. März 2025, an der PDAC-Konferenz (Prospectors & Developers Association of Canada) im Metro Toronto Convention Centre (MTCC) teilnehmen. Das Unternehmen lädt die Besucher ein, das Team von American Salars am Stand Nr. 3210 in der Investor's Exchange zu treffen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Option auf Candela II, Incahuasi Salar, gekündigt.

Über American Salars Lithium Inc.

American Salars Lithium ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Lithiumressourcenprojekten konzentriert. Das oberste Ziel des Unternehmens ist die Produktion von Lithiumcarbonat in Batteriequalität, um die wachsende Nachfrage der Batterieindustrie zu decken. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Lithium-Sole- und Festgesteinsprojekten in Nord- und Südamerika.

Für das Board of Directors,

„R. Nick Horsley“

R. Nick Horsley, CEO

