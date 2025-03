Wir brauchen das Mercosur-Abkommen

MONTEVIDEO (dpa-AFX) - Deutschland und Uruguay setzen sich gemeinsam für eine schnelle Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten ein. "Wir wollen, mehr noch wir brauchen dieses Mercosur-Freihandelsabkommen", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Pressekonferenz mit dem neuen Präsidenten Uruguays, Yamandú Orsi, in Montevideo.

Uruguay und Deutschland hätten ein größtes Interesse daran, dass das Abkommen bald in Kraft treten könne. "Aber selbstverständlich müssen wir auch in Europa bei einigen Mitgliedstaaten noch werben. Ich habe zugesagt, dass wir das mit all unseren Möglichkeiten tun werden", sagte Steinmeier. Das Abkommen sei "nicht nur ein ökonomischer, sondern auch ein geopolitischer Meilenstein".