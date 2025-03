Neue AIoT-Produkte von Xiaomi für den stilvollen, intelligent-vernetzten Lifestyle (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Xiaomi erweitert sein AIoT-Sortiment und bringt neue Smart

Living-Geräte auf den Markt, darunter die Xiaomi Buds 5 Pro

, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)

, die Xiaomi Watch S4

, den Xiaomi Electric Scooter 5

Max und das

Xiaomi Smart Band 9 Pro

in einer neuen Variante. Damit positioniert sich Xiaomi erneut als breit

aufgestellter Anbieter von Lifestyle-Innovationen unterschiedlichster Bereiche -

von Unterhaltung über Fitness und Mode bis hin zu smarter Mobilität.



Xiaomi Buds 5 Pro: Täglicher Soundtrack in Premium-Audio Qualität





Die Xiaomi Buds 5 Pro (https://www.mi.com/de/product/xiaomi-buds-5-pro/)definieren kabelloses Audio neu - ausgestattet mit der Snapdragon SoundTechnology Suite und Qualcomm aptX Lossless-Technologie (1) liefern siekristallklaren Sound in 48kHz/24bit bei hoher Übertragungsbandbreite von bis zu2,1 Mbit/s (2). Zur Ausrüstung der neuen Ohrhörer zählt ein koaxialesDreifachtreibersystem mit Doppelverstärker für eine detailreiche Klangbühne mittiefen Bässen und ausgewogenen Mitten. Das Hörerlebnis wird zusätzlich durchHarman Golden Ear Team-Abstimmung mit zwei professionell abgestimmtenEQ-Profilen optimiert. Dank der hybriden aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) (3)von bis zu 55 dB passen sich die Xiaomi Buds 5 Pro an verschiedene Umgebungen anund blenden störende Geräusche effektiv aus. Für den täglichen Einsatz im Alltagsind sie mit Dual-Device-Konnektivität ausgestattet und bieten personalisierte3D-Audioerlebnisse (4) sowie eine erhöhte Akkulaufzeit für ununterbrochenenMusikgenuss. Inklusive Ladecase erreichen sie eine Akkulaufzeit von bis zu 40Stunden (5) - und mit nur 10 Minuten Schnellladen sind sie bereit für bis zu 4,5Stunden Audio-Erlebnis.Die integrierte Funktion zur Audioaufnahme ermöglicht es, wichtige Gesprächefestzuhalten, durch dreimaliges Drücken der Case-Taste (6). Die Funktion erweistsich als besonders praktisch in Meetings oder für das Festhalten schnellerNotizen, das Ladecase fungiert dabei als Auslöser für die Sprachaufnahmen.Darüber hinaus haben die Xiaomi Buds 5 Pro Funktionen zur KI-gestütztenÜbersetzung und Transkription (7) an Bord, sie liefern per einfacherGestensteuerung flüssige mehrsprachige Unterstützung. Dank der intuitivenSteuerung per Tastendruck lassen sich Musikwiedergabe, Anrufmanagement,ANC-Anpassung, die Aktivierung des Sprachassistenten sowie Audioaufnahmen bequem