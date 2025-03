US-Außenminister Müssen Russland an Verhandlungstisch holen Nach dem Eklat im Weißen Haus betont US-Außenminister Marco Rubio, dass Russland mit Blick auf den Ukraine-Krieg in Gespräche einbezogen werden müsse. "Vielleicht sind ihre Forderungen oder das, was sie wollen, unangemessen. Wir wissen es nicht", …