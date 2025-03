Aus Hamburg-Wahl für Sondierungen lernen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil will, dass Union und SPD aus der Wahl in Hamburg auch für ihre Sondierungsgespräche im Bund lernen. "Die Menschen erwarten, dass die Politik handelt, dass die Politik Dinge vorantreibt, dass die großen Fragen unseres Landes geklärt werden - und das am besten in einem Stil, wo man sich nicht jeden Tag auf offener Bühne kritisiert, wo man sich nicht streitet, sondern wo man gemeinsam die Dinge einfach voranbringt", sagte der Parteichef in Berlin. "Und da kann man von Hamburg einiges lernen."

Die Sondierungsgespräche für eine schwarz-rote Bundesregierung würden am Montag fortgesetzt, am Wochenende hätten zunächst Experten beraten. Man wolle "sehr schnell gucken, ob wir da auf einen gemeinsamen Weg kommen". Es gebe auf beiden Seiten den Willen, etwas Gemeinsames hinzubekommen./tam/DP/he