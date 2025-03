RUNHOOD POWER hat das 3-IN-1-Balkon-Stromspeichersystem mit bidirektionalem Wechselrichter F2400 auf den Markt gebracht.

FRANKFURT, Deutschland, 2. März 2025 /PRNewswire/ -- Ende 2024 brachte RUNHOOD POWER das 3-IN-1-Balkon-Stromspeichersystem auf den Markt, das über die meisten Funktionen verfügt und an die meisten Nutzungsszenarien angepasst werden kann. Es ist eine All-in-One-Lösung, die Solarregler, Mikro-Wechselrichter und Speicher in einem Gerät vereint. Das F2400 ist das einzige Balkonstromspeichersystem mit bidirektionalem Wechselrichter.

Das 3-IN-1-Balkon-Stromspeichersystem F2400 von RUNHOOD ist das erste Balkon-Stromspeicherprodukt mit bidirektionalem Wechselrichter auf dem Markt. Das F2400 verfügt über einen integrierten Hybrid-Wechselrichter. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, die nur an sonnigen Tagen verwendet werden können, ermöglicht RUNHOOD F2400 könnte Kunden dabei helfen, ihre Stromrechnung an sonnigen Tagen zu senken.bewölkte Tage und Stromausfälle. Das Produkt kann nicht nur in das Stromnetz einspeisen, sondern auch über das Stromnetz aufgeladen werden. Die Anwendung dieser Technologie in Kombination mit dem „Timer-Modus" in der RUNHOOD-App kann den Benutzern helfen, maximale Einsparungen zu erzielen. Die Kombination aus dem bidirektionalen Wechselrichter F2400 und dem „Timer-Modus" kann dazu beitragen, Stromkosten zu sparen, selbst an vollständig bewölkten und regnerischen Tagen und wenn die Sonne nicht scheint.