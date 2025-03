Ukraine weiter zu Unterzeichnung des Rohstoff-Deals bereit

LONDON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigenen Angaben weiterhin bereit, das umstrittene Mineralien-Abkommen mit den USA zu unterzeichnen. "Egal, was geschehen ist, unsere Politik ist es, konstruktiv zu bleiben", sagte Selenskyj am Abend nach einem Ukraine-Gipfel in London der britischen "BBC". "Wenn wir bereit waren, den Mineralien-Deal zu unterzeichnen, dann bleiben wir bereit", sagte er der Übersetzung des Senders zufolge.

Die geplante Unterzeichnung des Abkommens am vergangenen Freitag im Weißen Haus war nach einem Eklat zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump vor laufenden Kameras abgesagt worden. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte daraufhin am Sonntag, das Abkommen sei vorerst vom Tisch.

Selenskyj dagegen sagte der Übersetzung des Senders zufolge: "Das Abkommen liegt weiter auf dem Tisch und wird unterzeichnet, wenn die Parteien dazu bereit sind." Zu dem Streit mit Trump wollte sich Selenskyj bei dem Gespräch nicht äußern./cha/DP/zb