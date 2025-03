NX Group stellt weltweites Kampagnenvisual und Konzeptfilm vor

TOKIO, 3. März 2025 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat ein neues Key Visual (*) -- „Anything to Anywhere" -- geschaffen, um die Stärken der NX Group zu präsentieren. Das Unternehmen hat zudem einen kurzen Film zur Einführung des Konzepts veröffentlicht, um die Expansion des weltweiten Geschäfts zu beschleunigen. Dieses Bildmaterial wird von den Unternehmen der NX Group auf der ganzen Welt verwendet, um den Bekanntheitsgrad der Gruppe weltweit zu erhöhen. (*): Ein Werbemittel/Element, das in verschiedenen Produktionen zur Markendurchdringung eingesetzt wird

- „Anything to Anywhere" drückt die Stärken der NX Group im globalen Transport von Halbleitern bis hin zu Museumsexponaten aus -

NX Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202502204514-O1-QzI940f0

Neues Key Visual: „Anything to Anywhere"

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202502204514/_prw_PI2fl_3o1iErin.jpg

Neue visuelle Darstellung der Marke NX Group

Die langfristige Vision der NX Group ist es, ein „Logistikunternehmen mit einer starken Präsenz auf dem globalen Markt" zu werden. Um die langfristige Vision zu verwirklichen, hat die Gruppe ein neues Key Visual mit dem Titel „Anything to Anywhere" vorgestellt, das die Marke NX Group weltweit zum Ausdruck bringt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1937 ist die NX Group kontinuierlich gewachsen und hat das Vertrauen ihrer Kunden gewonnen, indem sie sich um eine Vielzahl von Gütern gekümmert hat – von Halbleitern mit modernster Technologie bis hin zu Museumsstücken – und diese ordnungsgemäß verwaltet und an die gewünschten Bestimmungsorte geliefert hat. Das Key Visual veranschaulicht grafisch die Stärken der Gruppe und bringt ihren Stolz und ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, jedes Objekt überall auf der Welt, in jeder Branche und in jedem Sektor mit qualitativ hochwertigen Transportdiensten zu liefern. Es veranschaulicht auch die Unternehmensbotschaft der NX Group „We Find the Way", indem es die Fähigkeit der Gruppe zeigt, schwierige Probleme gemeinsam mit ihren Kunden zu untersuchen und zu lösen.

Professionelle Techniken und Netzwerke werden in verschiedenen Motiven zum Ausdruck gebracht

Für das Key Visual wurden verschiedene Motive wie „Dinosaurier", „Pillen" und „Roboterarm" verwendet. Sie sind wunderschön und sorgfältig verpackt wie „Origami", die traditionelle japanische Kunst des Papierfaltens, und erinnern an die aus Japan stammende Handwerkskunst und die sorgfältigen Verpackungstechniken, die die NX Group über viele Jahre hinweg kultiviert hat. Sie bringen ferner das Engagement der Gruppe zum Ausdruck, professionelle Dienstleistungen anzubieten, die auf ihren umfassenden Erfahrungen und zuverlässigen Fähigkeiten basieren.

Auf den Etiketten der Objekte sind verschiedene Reiseziele wie die Champs-Elysees in Paris und das Silicon Valley in den USA sowie die Antarktis und die Milchstraße abgebildet. Sie symbolisieren das globale Vertriebsnetz der NX Group und ihr Streben nach unbegrenzten Möglichkeiten.

In Zukunft wird das neue Key Visual „Anything to Anywhere" als kreatives Element verwendet, das die Marke NX Group bei Ausstellungen weltweit verkörpert.

Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202502204514/_prw_PI3fl_w2ynzyHv.png

Ein kurzer Film über „Anything to Anywhere" ist auf der Website der Gruppe, dem YouTube-Kanal und dem offiziellen LinkedIn-Konto verfügbar. Bitte sehen Sie sich das an.

Veröffentlichte Standort-URLs

NIPPON EXPRESS HOLDINGS Website: https://www.nipponexpress-holdings.com/en/about/video/

YouTube: https://www.youtube.com/@nittsu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

Die NX Group wird sich auch weiterhin der Herausforderung stellen, neue Werte in der Logistik zu schaffen und gleichzeitig eine weltweit vertrauenswürdige Präsenz zu sein, die von Kunden und der Gesellschaft geschätzt wird.

Bild2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202502204514/_prw_PI4fl_muHvIPLt.png

Informationen zur NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202502204514-O1-XJCtR2XW.pdf

Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nx-group-stellt-weltweites-kampagnenvisual-und-konzeptfilm-vor-302389524.html