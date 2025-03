DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Eklat in Washington

Fest steht: Trump betreibt jetzt offen das Geschäft des Kriegsherrn im Kreml. Es handelt sich nicht nur um ein Zerwürfnis zwischen den USA und der Ukraine, es handelt sich auch um einen endgültigen Bruch des US-Präsidenten mit jener Strategie, über die der Westen bislang weitgehend einig war: die Ukraine über Waffenlieferungen in die Lage zu versetzen, auf Augenhöhe mit Moskau zu verhandeln. Die großen europäischen Staaten werden sich jetzt entscheiden müssen, ob sie die Ukraine mit aller Kraft unterstützen und das amerikanische Engagement ersetzen oder ob sie sich darauf konzentrieren, die Ostgrenze der Nato zu sichern. Durchhalteparolen, Selbstbeschwörungen und Solidaritätsbekundungen an Kiew helfen nicht weiter. Die Zeit der Naivität ist vorbei./yyzz/DP/zb