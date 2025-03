50 % Kurspotenzial oder Ende der Rally? Nordex, Barrick Gold und Golden Cariboo Resources

50 % Kurspotenzial sehen Analysten bei Nordex. Der Windanlagenbauer geht mit einer starken Basis in das neue Jahr. Der Ausblick auf 2025 überzeugt und beim EBITDA könnte sogar eine Überraschung möglich sein. Vielleicht gibt es bald sogar eine Dividende? Wenn da nicht die Risiken im wichtigen US-Geschäft wären. Zu den Trump-Gewinnern zählt Gold. Wie der Eklat im Weißen Haus am Freitag gezeigt hat, ist die geopolitische Lage weiterhin instabil. Der Goldpreis hat zwar den Sprung über die 3.000-USD-Marke nicht geschafft, aber der Aufwärtstrend besteht. Noch günstig ist die Aktie von Golden Cariboo Resources. Das Wertpapier der weitestgehend unentdeckten Gold-Perle hat gerade einen Widerstand überwunden und operativ wurden vielversprechende Bohrergebnisse vermeldet. Experten raten zum Kauf. Und was macht Barrick Gold? Der kriselnde Branchenriese hatte zuletzt für positive Schlagzeilen gesorgt. Doch der Kurs schwächelt.Lesen sie den Artikel hier weiter