Schwarz-rote Sondierungen gehen weiter

BERLIN (dpa-AFX) - CDU, CSU und SPD setzen ihre Gespräche über die Bildung einer neuen Bundesregierung fort. Am Montag ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein nächstes Treffen der Sondierungsrunde vorgesehen. In Berlin tagen am Vormittag zunächst jeweils die Spitzengremien von CDU und SPD. Dabei dürfte es neben Beratungen nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg am Sonntag auch um das weitere Vorgehen auf Bundesebene gehen.

Die Sondierungen zwischen den drei Parteien hatten am vergangenen Freitag begonnen. Angesichts der massiven Eskalation zwischen den USA und der Ukraine stehen die Gespräche unter einem erhöhten Zeitdruck./sam/DP/he