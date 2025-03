J&T Direktbank erhält Auszeichnung "TOP-Festgeld" für die besten Festgeldzinsen

Frankfurt (ots) - Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag des Nachrichtensender

ntv eine Untersuchung durchgeführt, um herauszufinden, welche Banken Sparern

derzeit die besten Festgeldkonditionen anbieten. Dabei wurde das gesamte

vergangene Jahr betrachtet und die Gesamtperformance der einzelnen Banken

analysiert. Verglichen wurden 20 Anbieter mit der gesetzlichen

Einlagensicherung.



Die J&T Direktbank überzeugt dabei mit einem sehr guten Ergebnis und lässt die

Masse der Wettbewerber weit hinter sich - sie sticht besonders mit der

12-monatigen Laufzeit hervor.





Arthur Iliyav, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung erklärt: "Wirfreuen uns außerordentlich über das sehr gute Ergebnis. Vor allem verleihen wirdamit unserem Ansatz Ausdruck, konstant erstklassige Leistungen zu bieten. DasVertrauen unserer Kunden ist uns wichtig und wir möchten dieses Vertrauen auchbelohnen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr bedeutet das, dass wir entgegen demaktuellen Markttrend vor allem lange Laufzeiten mit Spitzenzinssätzen honorierenmöchten. Anleger erhalten bei uns derzeit bis zu 2,80% Zinsen pro Jahr, wenn siesich für ein Festgeldkonto mit 5 Jahren Laufzeit entscheiden. Damit setzen wireinen neuen Maßstab."Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:- Attraktive Rendite: Die J&T Direktbank bietet derzeit bis zu 2,80% Zinsen p.a.- Sicherheit: Ihr Geld ist sicher und die Zinsen sind für die gesamte Laufzeitgarantiert.- Einfachheit: Die Kontoeröffnung ist einfach und unkompliziert. Alles kannbequem online erledigt werden.- Flexibilität: Sie können zwischen verschiedenen Laufzeiten wählen und so diepassende Entscheidung treffen. Die J&T Direktbank bietet Festgeldkonten mitLaufzeiten von 1 bis 5 Jahren an.- Einlagensicherung: Hohe Einlagensicherheit von bis zu 100.000 Euro pro Persongemäß EU-Richtlinien.Die Konditionen des J&T Festgeldkontos im Überblick:- 1 Jahr 2,50% Zinsen p.a.- 1,5 Jahre 2,50% Zinsen p.a.- 2 Jahre 2,50% Zinsen p.a.- 3 Jahre 2,50% Zinsen p.a.- 4 Jahre 2,60% Zinsen p.a.- 5 Jahre 2,80% Zinsen p.a.Alle Informationen zum Festgeld der J&T Direktbank finden Sie unter:http://www.jtdirektbank.de/festgeldDie J&T Direktbank auf einen Blick:Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s..Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld undTagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen undeiner etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteilein Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitierenzudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohltelefonisch als auch per Chat und Co-Browsing, zur Verfügung.Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unterhttp://www.jtdirektbank.de .Pressekontakt:Nils RaheJ&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung DeutschlandFranklinstraße 56D-60486 Frankfurt am MainE-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168876/5982116OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland