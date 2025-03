Nach Nvidia-Enttäuschung: Jetzt müssen Broadcom und Marvell den KI-Trade retten!

Dienstag, 04. März: Best Buy

KI-Überflieger Nvidia konnte in der vergangenen Woche mit seinen Quartalszahlen nicht für neue Impulse sorgen. Zwar verzeichnete das Unternehmen erneut sehr starke Geschäfte, die Guidance für das kommende Quartal zeigte jedoch eine abflachende Wachstumskurve.

Schon vor den heiß erwarteten Zahlen hat der KI-Trade in den vergangenen Wochen Risse erhalten: Nach dem DeepSeek-Schock und einer schleppenden Monetarisierung der Technologie wurde bekannt, dass Microsoft seine Ausbau- und Investitionspläne zurückfahren würde. Andere Unternehmen könnten diesem Beispiel bald folgen. Neue Impulse für den KI-Trade könnten daher zunehmend Verbraucherinnen und Verbrauchern liefern müssen.

Ein Indikator dafür, wie sich der Verkauf von zunehmend KI-gelabelten Produkten wie Notebooks, Staubsaugerrobotern und Smartphones entwickelt, dürften die Zahlen von Best Buy werden, der größten Elektronikeinzelhandelskette der USA. Auch die hofft nach einer Normalisierung der Verkäufe nach dem Ende der Corona-Pandemie auf eine Belebung ihrer Geschäfte, denn in den vergangenen 12 Quartalen entwickelten sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

Für das traditionell starke Schlussquartal wird erneut mit einer negativen Geschäftsentwicklung gerechnet. Analysten erwarten ein Umsatzergebnis in Höhe von 13,7 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang um 6,5 Prozent entsprechend würde. Der Gewinn pro Aktie soll mit 2,41 US-Dollar um 31 Cent beziehungsweise 11,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen.

Über den Kurs der Aktie besteht Unsicherheit, denn Call- und Put-Optionen stehen sich mit Anteilen von 50,8 und 49,2 Prozent fast gleichberechtigt gegenüber. Am Optionsmarkt eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 8,5 Prozent. Das ist der höchste Wert seit mehr als zwei Jahren und zeigt eine gewisse Nervosität unter den Anlegerinnen und Anleger – und das, obwohl die Aktie in vier von sechs der vergangenen Quartale zulegen konnte, darunter zweimal deutlich zweistellig.

Dienstag, 04. März: CrowdStrike

Der peinliche Zwischenfall im vergangenen Jahr, als ein fehlerhaftes Sicherheitsupdate von Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike dafür sorgte, dass weltweit hunderttausende Computersysteme ausfielen, ist mit Blick auf den Kurs der Aktie schon längst wieder vergessen.

Die konnte vor wenigen Tagen bei 455,59 US-Dollar ein neues Allzeithoch erzielen. Trotz des 40-Prozent-Crashs im vergangenen Sommer steht so gegenüber dem Stand vor 12 Monaten ein Plus von 18 Prozent zu Buche. Das allerdings hat die ohnehin schon hohe Bewertung der Aktie noch einmal deutlich anschwellen lassen. Für das kommende Geschäftsjahr ist das Unternehmen mit dem 86-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet – und das, obwohl sich die Wachstumskurve des früheren Hypergrowth-Wertes (>50 Prozent Umsatzwachstum YoY) immer weiter abflacht.

Um seine auch gegenüber dem Branchendurchschnitt hohe Bewertung zu rechtfertigen, wird das Unternehmen daher Blockbusterzahlen liefern müssen. Die Hürde hierfür liegt insbesondere mit Blick auf die Gewinnerwartungen der Analysten jedoch hoch. Denn nach 0,95 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal wird jetzt mit einem Rückgang auf 0,86 US-Dollar gerechnet – und das trotz einer erwarteten Umsatzsteigerung von 21,8 Prozent auf 1,03 Milliarden US-Dollar. Das wäre der bislang langsamste Zuwachs.

Beim Anbieter von Cybersicherheits-Lösungen rechnet mit einem Call-Anteil von 53,2 Prozent eine kleine Mehrheit der Optionshändlerinnen und -händler mit einer positiven Kursreaktion. Dieser Optimismus ist angesichts fünfmal steigenden Kursen innerhalb der vergangenen eineinhalb Jahre nachvollziehbar. Gleich dreimal konnte sich CrowdStrike dabei um 10 Prozent oder mehr steigern. Dieses Mal eingepreist ist eine Bewegung um 9,1 Prozent.

Mittwoch, 05. März: Marvell

Die derzeitige Kursschwäche der Nvidia-Aktie hat viele Gründe. Einer davon ist der Halbleiterentwickler Marvell, der Chips nach Kundenwunsch herstellt – darunter eben auch KI-Beschleuniger und das in wachsender Anzahl.

Vor allem in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hat das zu einem starken Kursanstieg geführt, obwohl das Unternehmen in den vergangenen Quartalen mit einer hartnäckigen Umsatz- und Ertragsschwäche zu kämpfen hatte. Hier ist also bereits sehr viel Wachstumsfantasie eingepreist – selbst nach dem Absturz der Aktie in den vergangenen Wochen. Die wurde nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 127,48 US-Dollar um mehr als 30 Prozent zurechtgestutzt.

Nichtsdestotrotz ist das Unternehmen bereits für das Geschäftsjahr 2026 mit dem 31,5-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das ist ungeachtet der in den vergangenen zwei Jahren für Halbleiterwerte gewährten Bewertungsaufschläge ein hoher Wert, zumal sich die hohen Wachstumserwartungen erst noch erfüllen müssen.

Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal könnten das hierfür benötigte Puzzleteil liefern, denn mit Erlösen in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar wird das bislang umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte und ein Wachstum von 25,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet. Der Gewinn pro Aktie soll mit 0,59 US-Dollar ebenfalls einen Bestwert erreichen.

Gegenüber dem Quartalsbericht von Marvell besteht eine große Unsicherheit, denn mit 11,9 Prozent ist eine für die Aktie überdurchschnittlich große Kursbewegung eingepreist. Diese Unsicherheit ist bei der Verteilung der Optionskontrakte bislang aber nicht zu erkennen, 60,6 Prozent der am Freitag verfallenden Optionen werden auf der Call-Seite gehandelt und nur 39,4 Prozent auf der Short-Seite.

Donnerstag, 06. März: Broadcom

Die Investmentthese für Broadcom, das sich in den vergangenen Jahren auch mithilfe von zahlreichen Übernahmen stark gesteigert hat, ist der von Marvell sehr ähnlich. Das Unternehmen entwickelt Halbleiter nach von Kunden gewünschten Spezifikationen und lässt diese anschließend unter anderem bei Taiwan Semiconductor herstellen.

Gleichzeitig verfügt das Unternehmen nach dem Kauf von VMware über ein starkes Softwaregeschäft, dass die Halbleitersparte von Broadcom mit Visualisierungs- und Auswertungsdienstleistungen optimal ergänzt. Das sorgt für ein starkes Wachstum – und eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auch gegenüber KI-Highflyer Nvidia. Mit Wachstumsraten von rund 50 Prozent in den vergangenen drei Quartalen brauchte sich Broadcom nicht zu verstecken.

Auch für das abgelaufene Vierteljahr wird mit einem erneut dynamischen Wachstum gerechnet, wenngleich sich auch hier die Wachstumskurve abzuflachen beginnt. Mit erwarteten Erlösen in Höhe von 14,6 Milliarden US-Dollar steuert das Unternehmen auf ein Wachstum von 22,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Gegenüber dem Vorquartal beträgt der Zuwachs "nur" noch 3,8 Prozent. Der Gewinn pro Aktie soll mit 1,51 US-Dollar einen neuen Rekordwert erreichen.

Etwas weniger zuversichtlich als beim deutlich kleineren Mitbewerber Marvell sind Anlegerinnen und Anleger bezüglich der Zahlen von Broadcom. Hier wurden bislang nur 55,2 Prozent der am Freitag verfallenden Optionen auf der Call-Seite gehandelt. Diesen steht eine Put-Quote von 44,8 Prozent gegenüber. Mit 9,5 Prozent ist die größte Kursreaktion seit mehr als zwei Jahren eingepreist.

Donnerstag, 06. März: Costco

Bricht der US-amerikanischen Wirtschaft ihre wichtigste Säule, die Verbraucherinnen und Verbraucher, weg? Die machen immerhin 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung aus und haben den Konjunkturmotor in den vergangenen Jahren allen Unkenrufen zum Trotz am Laufen gehalten. Diese Befürchtung haben zuletzt gleich zwei Entwicklungen angeheizt.

Einerseits enttäuschte der Jahresausblick von Einzelhandelsriese Walmart den Markt, denn der hatte vor sinkenden Verbraucherausgaben gewarnt. Gleichzeitig fiel das Verbrauchervertrauen nach den am Dienstag bekannt gegebenen Daten mit 98,3 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Juli 2022. Die durch den Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Euphorie ist nach dem ersten Monat seiner erratischen Regierung verflogen.

Am kommenden Donnerstag muss nun Rivale Costco die Kohlen aus dem Feuer holen. Das Unternehmen profitierte in den vergangenen Jahren wie auch Walmart davon, dass die anhaltend hohe Inflationsrate in den USA immer mehr Konsumenten zu Einsparungen gezwungen hat. Aufgrund seines Geschäftsmodelles, Waren direkt von der Palette zu verkaufen, kann Costco niedrige Preise anbieten. Eine Dienstleistung, die durch ein wachsendes Angebot von Eigenmarken zusätzlich verstärkt wird. Das hat dem Unternehmen und seiner Aktie ein hohes Wachstum beschert.

Nach einem Plus von knapp 250 Prozent in fünf Jahren ist allerdings auch die Bewertung der Anteile auf einem Rekordniveau. Trotz der hohen Ertragsstärke ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 51 für das Geschäftsjahr 2026 (!) für einen Einzelhändler schlicht nicht zu vertreten. Ohne Blockbuster-Zahlen könnte es hier also zu einer tiefen Bewertungskorrektur kommen. Gefordert ist ein Umsatzergebnis von 63,02 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn von 4,08 US-Dollar pro Aktie. Beides entspricht gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg von etwa 10 Prozent.

Angesichts der enorm hohen Bewertung sind Optionshändlerinnen und -händler mehrheitlich pessimistisch, dass Costco nach den Zahlen weiter zulegen kann. Der Put-Anteil beträgt 58,6 Prozent, diesem steht eine Call-Quote von 41,4 Prozent gegenüber. Die eingepreiste Kursreaktion liegt bei 4,3 Prozent, was ein durchschnittlicher Wert ist. In aller Regel bleibt die Bewegung der Aktie nach den Zahlen aber unter dem eingepreisten Niveau zurück.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion