ING steigt größer bei Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen ein Die niederländische Bank ING Groep baut ihre Geschäfte in der Vermögensverwaltung aus. Das Institut erhöhte seinen Anteil am Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen von 2,7 auf 20,3 Prozent, wie es am Montag mitteilte. Van Lanschot Kempen ist vor …