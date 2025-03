DAX mit Wochenplus von 1,18 Prozent

Weiterhin wird für den DAX noch eine zweite Korrekturwelle erwartet, diese könnte in den Bereich von 21.673 Punkten talwärts reichen, würde sich allerdings erst unterhalb von 22.000 Punkten aufbauen und entsprechende Short-Signale aussenden. Bis auf Weiteres steckt der DAX seit seinem Rekordhoch nun in einem temporären Abwärtstrend fest, der auf der Unterseite durch das Niveau um 22.000 Zählern begrenzt ist. Größere Abschläge sind daher unter dieser Marke zu erwarten und dürfte das Barometer entsprechend in die vorgestellte Zielzone belasten. Auf der Oberseite käme dagegen ein überraschender Kursanstieg über 22.830 Punkte vergleichsweise überraschend daher und würde zeitnahes Aufwärtspotenzial zunächst an die Rekordstände bei 22.935 Punkten freisetzen, darüber an rund 23.000 Zähler. Saisonal würde ein solches Szenario aber erst in ein bis zwei Wochen ins übergeordnete Bild passen.

Aktuelle Lage