BYD plant Kapitalerhöhungen – Aktie fällt trotz starken Auslieferungszahlen!

Februar-Zahlen zeigen anhaltend hohes Wachstum

Zu Abgaben und Gewinnmitnahmen war es gekommen, nachdem das Unternehmen am vergangenen Wochenende seinen Produktions- und Verkaufsbericht für Februar vorgestellt hatte. Gegenüber dem Vorjahresmonat steigerte das Unternehmen seinen Absatz um 164 Prozent von 122.311 auf 322.846 Fahrzeuge.

Damit konnten im Vergleich zum Januar, auf den allerdings das Chinesische Neujahrsfest fiel, noch einmal 20.000 PKWs mehr verkaufen. Wird der Zweimonatszeitraum betrachtet, gelangen BYD mit 623.384 verkauften Fahrzeugen gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr eine Steigerung um 92,5 Prozent.

Besonders stark entwickelten sich erneut Nutzfahrzeuge. Hier kletterte der Absatz gegenüber dem Vorjahresmonat mit 4.613 verkaufen Einheiten um rund 720 Prozent. Auf batterieelektrische Fahrzeuge entfielen 124.902 Einheiten, was einen Anstieg um 127,5 Prozent bedeutet. Als Wachstumstreiber entpuppten sich damit einmal mehr Hybridfahrzeuge, die sich um 189,2 Prozent auf 193.331 Fahrzeuge steigern konnten, womit sie inzwischen das größte Segment sind.

Trotz starkem Verkaufsbericht: Aktie setzt weiter zurück

Angesichts der steilen Rallye in den vergangenen Wochen war die von BYD vorgelegten Zahlen nicht gut genug, um für eine neue Kaufwelle zu sorgen. Die Aktie setzte am Handelsplatz in Hongkong gegenüber ihrem bei rund 400 HKD erzielten Allzeithoch weiter zurück und gab um 2,2 Prozent nach. Auch am Handelsplatz Lang & Schwarz verlieren die Anteile rund 3 Prozent.

Gegenüber dem Jahreswechsel steht damit aber noch immer ein Plus von mehr als einem Drittel zu Buche. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr sogar von mehr als 90 Prozent. Zwischenkorrekturen sind daher nicht verwunderlich, zumal der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten zuletzt sehr groß geworden war: Die 50-Tage-Linie liegt tagesaktuell bei rund 300 HKD (37,05 Euro), die 200-Tage-Linie bei etwa 261 HKD (32,23 HKD).

Fazit: Weitere Gewinnmitnahmen einplanen

Auch die Bewertung ist angesichts der starken Kursgewinne nicht mehr günstig. Für 2025 ist das Unternehmen bereits mit dem 20,4-fachen seiner erwarteten Gewinne veranschlagt. Das ist zwar deutlich weniger als bei Tesla (102,9), liegt aber deutlich über dem Branchendurchschnitt, die aufgrund ihrer hohen Zyklizität üblicherweise mit geringeren Vielfachen bewertet wird.

Angesichts dieses Umstandes sowie der technisch kurzfristig überhitzten Situation könnten die am Montag verzeichneten Verluste für einige weitere Tage anhalten. Insgesamt belegen die Zahlen aber, dass der Trend stimmt und BYD weiterhin ein hohes Wachstum verzeichnet.

Update 11:40 Uhr (MEZ): Die Aktie gerät am Montagvormittag erheblich unter Druck und verliert zur Stunde knapp 8 Prozent. Grund für die beschleunigten Kursverluste ist, dass das Unternehmen nach dem Handelsschluss in Hongkong bekannt gegeben hat, eigene Aktien im Wert von bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar platzieren und verkaufen zu wollen. BYD peilt hierfür einen Platzierungskurs von 333 bis 345 HKD an (41,01 bis 42,49 Euro). Das frische Kapital soll für allgemeine Betriebsausgaben verwendet werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 44,94EUR auf Tradegate (03. März 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

