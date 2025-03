XRP, SOL und ADA im Höhenflug nach Trumps US-Krypto-Reserve-Ankündigung!

Die Kryptowährungsmärkte erleben einen massiven Aufschwung, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag bekannt gab, dass XRP , Solana (SOL) und Cardano (ADA) Teil einer nationalen strategischen Krypto-Reserve werden sollen. Diese bahnbrechende Nachricht hat bei Investoren für Euphorie gesorgt und zu drastischen Kurssteigerungen geführt.

Besonders beeindruckend war der Kursanstieg von Cardano (ADA), das in den vergangenen 24 Stunden um unglaubliche 58 Prozent zulegte. Auch XRP verzeichnete ein Plus von 23 Prozent, während Solana um 16 Prozent stieg. Diese Kursgewinne kompensieren die jüngsten Verluste der vergangenen Woche und lassen Anleger wieder optimistischer in die Zukunft blicken.

Während Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) in der ersten Welle der Ankündigung nicht erwähnt wurden, stellte Trump später klar, dass auch diese führenden Kryptowährungen Teil der Reserve sein werden. Dennoch war die Begeisterung im Altcoin-Sektor besonders groß.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Trumps Strategie: Die USA zur Krypto-Supermacht machen

Die Entscheidung zur Schaffung einer nationalen Krypto-Reserve ist ein klares Signal an die Märkte: Trump setzt auf eine massive Krypto-Integration in die US-Finanzstrategie. In seinem Statement auf Truth Social schrieb er:

"Eine US-Krypto-Reserve wird diese wichtige Branche nach Jahren korrupten Vorgehens der Biden-Regierung stärken. Mein Exekutiverlass über digitale Vermögenswerte weist die Arbeitsgruppe des Präsidenten an, eine Krypto-Strategie-Reserve mit XRP, SOL und ADA einzuführen. Ich werde dafür sorgen, dass die USA die Krypto-Hauptstadt der Welt wird. Wir machen America wieder großartig."

Kritik und Fragen: Wie realistisch ist Trumps Plan?

Während sich Altcoin-Anleger über den massiven Kurssprung freuen, bleiben einige Experten skeptisch. Der Rechtsstatus von XRP ist weiterhin unklar, da Ripple noch immer mit der SEC im Rechtsstreit liegt. Zudem wird diskutiert, ob eine staatliche Krypto-Reserve regulatorische Hürden überwinden kann.

Auch die Marktreaktionen auf mögliche SEC-Entscheidungen zu Krypto-ETFs könnten weitere Impulse setzen. Besonders für XRP und Solana sind in naher Zukunft potenzielle ETF-Zulassungen im Gespräch.

Krypto-Summit am Freitag: Weitere Überraschungen möglich?

Die Spannung steigt vor dem für Freitag geplanten Krypto-Summit in Washington, D.C., bei dem weitere Details zu Trumps Plänen erwartet werden. White-House-Krypto-Berater David Sacks deutete auf X (ehemals Twitter) bereits an, dass noch mehr Überraschungen folgen könnten.

Analysten gehen davon aus, dass bis dahin die Kurse weiter volatil bleiben. Peter Chung von Presto Research kommentierte:

"Die Märkte reagieren impulsiv auf die Nachrichtenlage. Sollten am Freitag weitere Details zur Umsetzung der Krypto-Reserve bekannt gegeben werden, könnte dies für eine zweite Rallye sorgen."

Fazit: Historischer Moment für Altcoins

Ob Trumps Krypto-Reserve tatsächlich umgesetzt wird bleibt abzuwarten. Doch eines ist klar: Seine Ankündigung hat den Altcoin-Markt befeuert und ein starkes Signal gesendet. Die nächsten Tage dürften entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung von XRP, SOL und ADA sein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!