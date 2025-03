Dax weiter stabilisiert - Rheinmetall im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen aus Übersee im Rücken dürfte der Dax am Rosenmontag einen freundlichen Start in den März hinlegen. Eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 22.640 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex an seine Stabilisierung seit Freitagnachmittag anknüpfen. Außerdem käme das jüngste Rekordhoch bei 22.935 Punkten wieder in Sichtweite. Im abgelaufenen Februar war der Dax deutlich gestiegen.

Bereits an der Wall Street hatten sich die Indizes am Freitagabend kräftig erholt. Der Dow Jones Industrial hielt - wenn auch nach dem Eklat zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj mit Mühe - seine 100-Tage-Linie im Chart. Der S&P 500 schaffte es wieder darüber. Diesen positiven Trend nahmen am Morgen die Börsen in Asien auf. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird zum Wochenstart 0,2 Prozent höher erwartet.