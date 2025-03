SATELLAI stellt auf der MWC 2025 den ersten satellitengestützten Haustier-Tracker vor

Unerreichte Konnektivität – wohin das Abenteuer Sie auch führt

Ausgestattet mit dem Qualcomm 9205S Modem bietet der SATELLAI Tracker eine unvergleichliche globale Positionierungsgenauigkeit und Konnektivität. Dieser bahnbrechende Tracker für Haustiere funktioniert über mehrere Satellitenortungssysteme (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou sowie QZSS) und stellt eine Verbindung zu mehr als 680 Netzwerken in mehr als 180 Ländern her. So können Haustierbesitzer selbst in der Wildnis, in den Bergen und in dichten Wäldern punktgenau den Standort verfolgen – weit außerhalb der Reichweite herkömmlicher Mobilfunknetze.

Durch die Nutzung des Skylo-Satellitenkommunikationsdienstes erweitert SATELLAI seine Netzwerkreichweite und bietet selbst in den rauesten Umgebungen ununterbrochene Konnektivität.

Solaraufladung für grenzenlosen Einsatz im Freien

Der SATELLAI Tracker wurde für Outdoor-Abenteurer sowie Arbeitshunde entwickelt und verfügt über eine integrierte Solarladefunktion, welche die Akkuleistungsdauer auf bis zu sieben Tage verlängert. Das hocheffiziente Solarmodul sorgt für eine kontinuierliche Stromversorgung, sodass ein häufiges Aufladen überflüssig wird und ein konstanter Betrieb gewährleistet ist.

KI-gesteuerte Gesundheitsüberwachung und intelligente Einblicke

SATELLAI ist mehr als ein Tracker, denn es nutzt KI, um Aktivitätsmuster zu überwachen, unregelmäßige Verhaltensweisen zu erkennen und über seine mobile App personalisierte Gesundheitsinformationen zu liefern. Die App unterstützt mehrere Haustiere sowie Nutzer und sorgt so für ein nahtloses Management in Haushalten mit mehreren Tieren.

Für Abenteuer gebaut – robust, langlebig und wasserdicht

Der SATELLAI Tracker wurde für extreme Bedingungen entwickelt und ist nach IP68 wasser- und staubdicht, sodass er auch bei rauem Wetter, in schwierigem Gelände und in nasser Umgebung zuverlässig funktioniert.

Erleben Sie SATELLAI auf der MWC 2025

Sehen Sie sich den SATELLAI Tracker auf der MWC 2025 am Qualcomm-Stand #3E10 in Halle 3 an.

Der SATELLAI Tracker wird ab Juni 2025 zum Kauf erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie auf https://satellai.com/.

Informationen zu SATELLAI

SATELLAI verbessert die Sicherheit, Gesundheit und Zufriedenheit von Haustieren mit innovativer Technologie. Das von Tierliebhabern gegründete Unternehmen stellt intelligente Halsbänder sowie Peilsender her, um Verluste, Verletzungen und Gesundheitsprobleme zu verhindern. Mit weiteren Fortschritten in der Zukunft bringt SATELLAI Tierhaltern auf der ganzen Welt ein Gefühl der Sicherheit.

Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

