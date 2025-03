Kurse fallen - Debatte um Wehr-Sondervermögen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag unter Druck geraten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,44 Prozent auf 132,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,44 Prozent.

Auf den Kursen lastet laut den Experten der Deka-Bank die Diskussion um massive schuldenfinanzierte Investitionshaushalte in Deutschland und der EU insgesamt. So ist in Deutschland ein neues und größeres schuldenfinanziertes Sondervermögen nach Vorbild des 100-Milliarden-Topfes für die Bundeswehr kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Gespräch. Und auch die Debatte für ein mögliches Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen nimmt offenbar Fahrt auf. Zur Finanzierung müsste Deutschland dann wohl massiv Staatsanleihen ausgeben, was die Renditen wohl steigen lassen würde./mis/stk