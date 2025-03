Gold stabil

Tagesbericht vom 03.03.25



Der Goldpreis schließt am Freitag im New Yorker Handel unverändert bei 2.857 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 2.863 $/oz um 1 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Kriegsrhetorik in Europa:



01.03.25: Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert zur Finanzierung des Krieges gegen Russland (Außenministerin Annalena Baerbock: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“ 27.01.2023) die russischen Zentralbankreserven über 270 Mrd Euro zu verwenden.



01.03.25: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert „Turbo-Aufrüstung“. (Quelle: Bild.de).



01.03.25: Kommentar bei N-tv.de: „Trump schafft eine Notlage“. „Der Bundestag musss sofort reagieren“. „Der Bundestag musss schon jetzt eine Aufstockung des Sondervermögens für die Bundeswehr beschließen“.



Kommentar: Was für ein Schmierentheater, nachdem die Rüstungsaktien seit dem 17. Februar steigen und nachdem Annalena Baerbock bereits am 17. Februar angekündigt hat, dass ein Aufrüstungsprogramm eine Größenordnung von etwa 700 Mrd Euro haben wird (Quelle: Berliner Zeitung 17.02.25, 22:48 Uhr).





28.02.25: Bild.de: „Kiews Drohen dezimieren Moskaus Fahrzeug-Flotte“. „Jetzt nutzt Putins Militär Esel und Pferde“.



Kommentar: Besser kann gar nicht belegt werden, dass die vorgesehenen 700 Mrd Euro der Lebensverlängerung des maroden Finanzsystems dienen und die „Aufrüstung“ nur als Alibi dient. Genauso gut könnten die Kredite für die Bankenrettung, für die Klimarettung, für Corona-Pakete oder den Aufbau der Infrastruktur aufgenommen werden.





Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (88.428 Euro/kg, Vortag 88.678 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

