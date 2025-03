AKTIEN IM FOKUS Rüstungswerte auf Rekordjagd - Sondervermögen-Diskussion Der Eklat zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump bringt offenbar weiteren Schwung in die Überlegungen für ein Rüstungs-Sondervermögen in Deutschland. Die Werte der Branche sind dementsprechend am …