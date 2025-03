Atom-Comeback? Siemens Energy & Rolls-Royce setzen auf Mini-Reaktoren!

Siemens Energy erklärte, dass Rolls-Royce derzeit an einem Small Modular Reactor (SMR) arbeitet. Dank ihrer standardisierten und modularen Bauweise könnten solche Anlagen wesentlich schneller in Betrieb genommen werden als herkömmliche Kernkraftwerke. Die Druckwasserreaktoren von Rolls-Royce SMR sollen eine elektrische Leistung von bis zu 470 Megawatt liefern – genug, um rund 1,1 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen.

Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, dass Siemens Energy exklusiver Lieferant für den nicht-nuklearen Teil der geplanten modularen Kernkraftwerke von Rolls-Royce wird. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, umfasst dieser Bereich unter anderem Dampfturbinen, Generatoren und verschiedene Hilfssysteme. Ein umfassender Vertrag mit allen Details soll bis Ende 2025 finalisiert und unterzeichnet werden

Mit dieser Leistung wäre der Reaktor nur etwa halb so groß wie ein herkömmlicher Kernkraftwerksblock. In Deutschland, wo der Atomausstieg beschlossen wurde, ging im April 2023 mit dem Kernkraftwerk Isar 2 der letzte Reaktor vom Netz. Neubauten, ob in konventioneller oder modularer Bauweise, sind hierzulande nicht vorgesehen.

Dennoch sieht Siemens Energy großes Potenzial für das Geschäft außerhalb Deutschlands. "Wir erleben derzeit eine weltweite Renaissance der Nuklearenergie", sagte Vorstandsmitglied Karim Amin. Viele Länder setzen verstärkt auf Nukleartechnik, um emissionsfreien Strom zu erzeugen. Besonders kleinen modularen Reaktoren werde dabei eine zentrale Rolle zugeschrieben. Siemens Energy bringe jahrzehntelange Erfahrung in der konventionellen Kraftwerksausrüstung mit, während Rolls-Royce über das erforderliche Know-how im Nuklearbereich verfüge.

Die Rolls-Royce-Aktie profitierte von der Nachricht und schloss am Freitag mit grünen Vorzeichen. Die Siemens-Energy-Aktie beendete den Freitagshandel 1,2 Prozent tiefer. Die Woche startet ebenfalls mit roten Vorzeichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





