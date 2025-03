Aktien Asien/Pazifik Positiver Wochenauftakt Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mehrheitlich mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Damit verbuchten sie dank starker Vorgaben der US-Börsen eine moderate Erholung von ihren massiven Verlusten am Freitag. Im Fokus standen …