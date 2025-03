Baidu überrascht mit Anleihe-Deal: Mega-Emission von 1,4 Milliarden US-Dollar?

Dies berichten laut Bloomberg mit der Angelegenheit vertraute Personen. Baidu folgt damit dem Trend chinesischer Technologieunternehmen, die vermehrt Fremdkapital aufnehmen. An der Börse kommt dieser Schritt nicht gut an:

Der Anleihe-Deal umfasst eine fünfjährige Tranche mit einer Rendite von 2,6 bis 2,8 Prozent sowie eine zehnjährige Tranche mit einer Rendite von 2,8 bis 3,0 Prozent. Laut den Quellen könnte die Preisfestsetzung bereits am Mittwoch erfolgen. Das Volumen der Emission wurde im Vergleich zu früheren Diskussionen auf mindestens 4 Milliarden Yuan erhöht.

Diese Emission wäre die erste Anleiheplatzierung von Baidu seit 2021. Sie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen eine Sicherheit in Höhe von 600 Millionen US-Dollar zurückzahlen muss, die am 7. April fällig wird, wie Daten von Bloomberg zeigen.

Auch andere chinesische Technologiekonzerne haben zuletzt verstärkt den Fremdkapitalmarkt genutzt. Die Alibaba Group, die von Jack Ma mitbegründet wurde, emittierte im November Anleihen im Wert von etwa 5 Milliarden US-Dollar. Dies war die erste öffentliche Anleiheemission des Unternehmens seit fast vier Jahren. Zuvor hatte Alibaba im Mai Wandelanleihen über 5 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben.

Die Kapitalaufnahme erfolgt in einer Phase intensiven Wettbewerbs in der Technologiebranche. Unternehmen von OpenAI bis Alibaba bringen in rasantem Tempo neue KI-Modelle auf den Markt. Diese Entwicklung hat sich beschleunigt, seit DeepSeek mit einem Modell aufwartete, das die Stärken von OpenAI und Meta kombiniert und damit das Silicon Valley aufhorchen ließ.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion