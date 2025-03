Massenproteste gegen Elon Musk: "Verbrenne deinen Tesla – verkaufe deine Aktien"

Am Samstag wurden bei einer Protestaktion vor einem Tesla-Händler in New York City neun Menschen verhaftet. Die Demonstration war Teil einer landesweiten "Tesla Takedown"-Bewegung, die sich gegen Musk richtet. Laut Polizei versammelten sich Hunderte von Demonstranten und blockierten den Verkehr. Auch in Städten wie Jacksonville und Tucson kam es zu Protesten, bei denen Teilnehmer Slogans wie "Burn a Tesla: Rettet die Demokratie" und "Keine Diktatoren in den USA" skandierten.

"Wir werden bei Tesla, Musks Vorzeigeunternehmen, aktiv", erklärten die Organisatoren auf der Website actionnetwork.org und riefen dazu auf, Tesla-Aktien zu veräußern und "sich den Streikposten anzuschließen".