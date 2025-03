Copper Quest schließt Namensänderung mit neuem Symbol „CQX“ ab

3. März 2025, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) („Copper Quest“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es seine Namensänderung von Interra Copper Corp. zu Copper Quest abgeschlossen hat. Mit Wirkung zum Handelsbeginn am Montag, 3. März 2025, werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und Tickersymbol CQX an der Canadian Securities Exchange gehandelt.

Die neue Website des Unternehmens lautet https://copper.quest

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Februar 2025 veröffentlicht, sind Zertifikate, die Stammaktien des Unternehmens repräsentieren, nicht von der Namensänderung betroffen, und Aktionäre müssen ihre Aktien nicht umtauschen oder andere Maßnahmen ergreifen. Aktionäre mit Aktienzertifikaten des Unternehmens können ein Ersatzzertifikat beantragen, allerdings sind keine neuen Zertifikate erforderlich und werden auch nicht automatisch ausgestellt.

Brian Thurston, CEO von Copper Quest, sagte: „Die vergangenen acht Monate waren für das Unternehmen eine bahnbrechende Zeit. Wir haben ein neues Management und technische Teams aufgebaut, unser Board of Directors neu belebt und eine starke Corporate Governance eingeführt. Die Umbenennung von Copper Quest markiert den Höhepunkt unserer Unternehmensumstrukturierung, und wir setzen nun unter dem neuen Namen all unsere Kräfte für die Planung und Durchführung der kritischen Mineralexploration und -erschließung auf unserem Portfolio an Konzessionsgebieten ein. Copper Quest ist in einer einzigartigen Position, da rund 55 % der ausgegebenen Aktien von Management, Directors, Beratern und ein paar strategischen Investoren gehalten werden. Wir sind entschlossen, unsere Ziele für 2025 voranzutreiben und auf dem Fundament aufzubauen, das wir gelegt haben.“

Anteile gegen Schulden

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Schuldenbereinigung (die „Schuldenbereinigungsvereinbarung“) abgeschlossen hat, um ausstehende Schulden in Höhe von 20.000 $ an einen bestimmten unabhängigen Gläubiger für Beratungsdienstleistungen, die dem Unternehmen erbracht wurden, zu begleichen.

Gemäß der Schuldenbereinigungsvereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, insgesamt 200.000 Stammaktien (die „Aktien“) zu einem angemessenen Preis von 0,10 $ pro Aktie an den Gläubiger auszugeben (die „Schuldenbereinigung“). Vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung seitens der Canadian Securities Exchange, geht das Unternehmen davon aus, dass die Schuldenbereinigung am oder um den 10. März 2025 abgeschlossen sein wird. Das Board of Directors des Unternehmens hat bestimmt, dass es im besten Interesse des Unternehmens ist, die ausstehenden Schulden durch Aktienausgabe zu bereinigen, um das Barkapital des Unternehmens als Arbeitskapital zu erhalten. Alle gemäß der Schuldenbereinigung ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß geltendem Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.