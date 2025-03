Irans Vizepräsident Sarif tritt zurück

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der Absetzung des iranischen Wirtschaftsministers ist der einflussreiche Vizepräsident Mohammed-Dschawad Sarif zurückgetreten. Wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete, reichte Sarif sein Rücktrittsgesuch bei Präsident Massud Peseschkian ein.

Sarif schrieb auf der Plattform X, er werde an die Universität zurückkehren. "Ich war und bin keiner, der vor Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Pflicht zur Heimat flieht", betonte Sarif. "Ich wollte immer eine Stütze sein, keine Last", schrieb er mit Blick auf seine Regierungsarbeit.