Dax weiter stabilisiert - Kurssprung bei Rheinmetall

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von Kursgewinnen in Übersee und einer Rally von Rüstungswerten der deutsche Aktienmarkt freundlich in den März gestartet. Im frühen Handel stieg der Dax 0,88 Prozent auf 22.749,45 Punkte. Damit kommt sein jüngstes Rekordhoch bei 22.935 Punkten langsam in Sichtweite. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,17 Prozent auf 28.628,40 Zähler nach oben.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,34 Prozent. Am Freitagabend hatten sich bereits die Indizes an der Wall Street kräftig erholt. Diesen positiven Trend nahmen am Morgen auch die Börsen in Asien auf.