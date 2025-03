ThyssenKrupp - Aktie im Rampenlicht - 03.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ThyssenKrupp einen Gewinn von +98,02 % verbuchen.

Mit einer Performance von +10,15 % konnte die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

Im Februar `25 haben 7 Analysten die ThyssenKrupp Aktie eingestuft.

Der Eklat zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump bringt offenbar weiteren Schwung in die Überlegungen für ein Rüstungs-Sondervermögen in Deutschland. Die Werte der Branche sind dementsprechend am …