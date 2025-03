Giant Mining Corp. meldet Fertigstellung der anfänglichen Bohrzielbestimmung für das anstehende Phase-1-Bohrprogramm bei Majuba Hill

VANCOUVER, BC — 3. März 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es zusammen mit Exploration Technologies Inc. („ExploreTech“) die anfängliche Bohrzielbestimmung für das anstehende Phase-1-Bohrprogramm fertiggestellt hat. In Partnerschaft mit dem technischen Team von Giant Mining nutzte ExploreTech seine Engine AI und Cloud-Computing-Plattform, um optimierte Bohrpläne und -ziele zu generieren, die sich auf die Brekzienröhren und großen Anomalien mit geringer Resistivität konzentrieren. Für zusätzliche Details zu der Methodologie von ExploreTech siehe Abschnitt „Über Exploration Technologies Inc.“.

„Nach zahlreichen, ausführlichen Besprechungen mit dem Team von Majuba haben wir einen Rechenprozess eingeleitet, der Cloud-Berechnungen über etwa eine ganze Woche rund um die Uhr beinhaltete. Es war eine massive Rechenleistung involviert, um die Fülle an Daten bei Majuba zu verarbeiten, und wir sind mit den Resultaten sehr zufrieden. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit in den nächsten Monaten mit solch einem talentierten Team von Giant Mining und auf dem vielversprechenden Gebiet Majuba Mountain fortzusetzen“, sagte Tyler Hall, President von Exploration Technologies.

„Wir sind von den Ergebnissen der anfänglichen Modellierung von ExploreTech begeistert. Es beginnen nun die Vorbereitungen für die Explorations- und Erschließungsbohrsaison 2025 bei Majuba Hill. Mit bis dato über 100 Bohrlöchern und Bohrungen über 80.000 Fuß bei der Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill gehen wir wahrhaft davon aus, dass 2025 das Jahr sein wird, in dem wir das Projekt auf die nächste Ebene bringen“, so David Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp.

ExploreTech wird bei der PDAC am Montag, dem 3. März 2025 von 11:30 bis 13:00 Uhr EST auf Stand Nummer 3007 von Giant Mining Corp vertreten sein.

Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse zu dem großen Kupferzielgebiet, das durch die letzten 4 Jahre der Exploration durch das Unternehmen generiert wurde. Das Phase-1-Bohrprogramm 2025 wird aus 4 Bohrlöchern mit Bohrungen über insgesamt 4.400 Fuß (1.100 Fuß bzw. 335 Meter pro Bohrung) bestehen. Das Unternehmen kalkuliert Bohrungen von bis zu 1.600 Fuß (487 Meter) pro Bohrloch nach Ermessen des technischen Teams ein. Die Bohrarbeiten werden Bohrloch MHB-30 („MHB-30“) nachverfolgen, das im Jahr 2024 niedergebracht wurde und auf eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung traf. ExploreTech hat die geplanten Bohrkampagnen 2025 zusammen mit früheren Explorationsdaten in Betracht gezogen. Diese Daten setzen sich aus über 80 früheren Bohrlöchern und Bohrungen über 83.000 Fuß zusammen, zusammen mit den Ergebnissen aus zuvor erfolgten umfangreichen Oberflächenprobenahmen, geologischen Kartierungen, geophysikalischen Untersuchungen, untertägigen Probenahmen, gründlichen Studien sowie Analysen.

Abbildung 1. 3D-Modell von Majuba Hill, das die geologische Karte der Oberfläche und die Straßenzufahrt zeigt.

Über Exploration Technologies Inc. (ExploreTech)

Der KI-Ansatz von ExploreTech ist speziell dazu konzipiert, Oberflächengeologie und Bohrergebnisse mit rechenintensiven Remodellierungen von bestehenden geophysikalischen Dateien zu kombinieren, um die Erkundung bedeckter Ziele zu optimieren. Der Prozess generiert schnell tausende von Lösungen, die sich um die passendsten Werte zwischen den geologischen und geophysikalischen Daten gruppieren und erzeugt dann Bohrlochverläufe, die so entworfen sind, dass sie diese Gruppierungen am effektivsten schneiden.

ExploreTech kombiniert erst das geologische Konzept mit geophysikalischer KI-Simulation, um die tatsächliche Lage der Quelle einer geophysikalischen Anomalie zu identifizieren und zu lokalisieren. Dies wird erreicht, indem tausende von möglichen Erklärungen (Modellen) für an der Oberfläche gemessene Anomalien getestet werden, und nur die ausgewählt werden, die eng mit den realen geophysikalischen Daten übereinstimmen.

Die ausgewählten Modelle der kombinierten geologischen und geophysikalischen Daten gruppieren sich um die wahrscheinlichste Stelle der Anomalie. Das Programm wertet die Gruppierungen anschließend in drei Dimensionen aus, um den optimalen Bohrverlauf zu bestimmen, so dass so viele der Zielanomalien wie möglich durchschnitten werden. Der gesamte Prozess kann wiederholt werden, wenn Bohrergebnisse für spezifische Zielgebiete – oder zusätzliche geophysikalische Untersuchungen – neue Daten hinzufügen, die eine verbesserte Ausrichtung auf die am besten mineralisierten Teile eines gegebenen Erzsystems ermöglichen. Diese Nutzung von KI, um Zielanomalien in bestehenden geophysikalischen Datensätzen aufzudecken und zu bekräftigen, ist ein wesentliches neues Explorations-Tool und wurde bereits in mehreren Fällen angewendet – einige davon sind auf der Website von ExploreTech www.exploretech.ai zu finden.

Über PDAC

Die weltweit führende Mineralexplorations- und Bergbaukonferenz ist die führende Tagung für Personen, Regierungen, Unternehmen und Organisationen, die mit der Mineralexploration in Verbindung stehen. Im Jahr 2024 konnten Teilnehmer mehr als 1.100 Aussteller, 2.500 Investoren und 26.000 Besucher persönlich treffen und darüber hinaus Programmen, Kursen und Networking-Events beiwohnen. Die jährliche Konferenz findet in Toronto, Kanada, statt. Seit ihrem Beginn im Jahr 1932 hat sie ständig an Größe, Format und Einfluss gewonnen und ist heute die Veranstaltung erster Wahl für die Mineralbranche der Welt. Um weitere Informationen zu erhalten und/oder sich für die Konferenz anzumelden, besuchen Sie bitte: https://www.pdac.ca/convention.

Abbildung 2: Bohrausrüstung am Standort während früherer Bohrprogramme

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada – vom Fraser Institute als führende Rechtsprechung für den Bergbau eingestuft

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Zufahrt besteht über 23 Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der Ausfahrt Imlay (Nevada) von der U.S. Interstate 80. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang 82.614 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 10,4 Millionen US$ an Erschließungskosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für Bohrkampagne 2025 gesichert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Für das Board von Board of Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Zukunftsgerichtete Aussagen

