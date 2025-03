Dax weiter stabil - Rheinmetall im Fokus

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,03 Prozent auf 28.591,12 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 kam kaum vom Fleck. Am Freitagabend hatten sich bereits die Indizes an der Wall Street kräftig erholt. Diesen positiven Trend nahmen am Morgen auch die Börsen in Asien auf.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von Kursgewinnen in Übersee und einer Rally von Rüstungswerten ist der deutsche Aktienmarkt freundlich in den März gestartet. Im frühen Handel reduzierte der Dax größere Kursgewinne von fast einem Prozent etwas und stieg zuletzt noch 0,35 Prozent auf 22.631,41 Punkte. Sein jüngstes Rekordhoch bei 22.935 Zählern kommt dennoch langsam in Sichtweite.

Aus China kommen zum Wochenstart positive Konjunkturdaten: Die Stimmung in den großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben hatte sich im Februar trotz der Handelsstreitigkeiten mit den USA überraschend aufgehellt. "Die Investoren schauen weiteren potenziellen Wirtschaftsstimuli entgegen, die speziell auf den Immobiliensektor und den Binnenmarktkonsum in China einzahlen könnten", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Berichten zufolge droht China außerdem den USA mit Gegenmaßnahmen nach der Zollerhöhung.

Derweil hallt der Eklat im Weißen Haus nach. US-Präsident Donald Trump und sein Vize J.D. Vance hatten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor der Weltöffentlichkeit mit schweren Vorwürfen überzogen. Die Gespräche wurden abgebrochen, auch über ein geplantes Wirtschaftsabkommen. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets ist ein Rückzug der USA aus der Unterstützung der Ukraine noch wahrscheinlicher geworden, weshalb Europa einen größeren Teil der Last tragen müsse. "Die Rüstungsunternehmen werden sich in den nächsten Jahren nicht über Aufträge sorgen müssen und so zählen diese Aktien zu den absoluten Favoriten der Anleger", kommentierte Stanzl.

Europa hatte sich bei einem Gipfel in London am Wochenende demonstrativ hinter Selenskyj gestellt. Nun kommt offenbar auch weiterer Schwung in die Überlegungen für ein Rüstungs-Sondervermögen in Deutschland. Die Rheinmetall-Aktie schnellte daraufhin in der Spitze um fast ein Fünftel nach oben auf ein weiteres Rekordhoch, zuletzt lag das Plus noch bei 9 Prozent.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte ein deutlich erhöhtes Kursziel der JPMorgan-Analysten von 800 auf 1200 Euro. Rheinmetall hat im laufenden Jahr bereits knapp 80 Prozent zugelegt, das Papier notiert bei 1098 Euro. Neue Höchstmarken feierten in der Rüstungsbranche auch Hensoldt , Thales und BAE Systems . Auch Thyssenkrupp waren mit ihrer vor der Abspaltung stehenden Marinesparte wieder gesucht und kletterten rund 12 Prozent höher.

Die Deutsche Bank gehörte mit einem Abschlag von 1,5 Prozent dagegen zu den schwächsten Werten im Dax. Wie die "Financial Times" berichtete, habe die Europäische Zentralbank (EZB) im vergangenen Jahr mehrfach Bedenken über das Kreditrisikomanagement der Bank geäußert./niw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,25 % und einem Kurs von 20,12 auf Tradegate (03. März 2025, 09:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +30,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +61,55 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 48,33 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 839,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 630,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00EUR was eine Bandbreite von -43,57 %/+7,48 % bedeutet.