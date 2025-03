KIPLING VERANSTALTETE EINE EXKLUSIVE LONDONER VERANSTALTUNG ZUR FEIER DER IKONISCHEN KOLLEKTIONEN

ANTWERP, Belgien, 3. März 2025 /PRNewswire/ -- Im Februar dieses Jahres waren alle Augen auf London gerichtet, als Kipling eine exklusive Veranstaltung veranstaltete, um seine neueste Kollektion, G.rilla Girlz, vorzustellen und gleichzeitig seine kultigsten Designs zu feiern. Die Veranstaltung, die am 27. Februar im Village Underground in Shoreditch stattfand, war die allererste Veranstaltung von Kipling in London und bildete die Grundlage für ein aufregendes neues Kapitel für die Marke in Großbritannien.

Als Teil einer 360-Grad-Marketing-Aktivierung brachte die Veranstaltung Top-Influencer, Content-Ersteller, Branchenführer und die Presse für ein intensives Erlebnis zusammen. Village Underground wurde sorgfältig ausgewählt, um die kühne und verspielte Energie der Marke widerzuspiegeln. Die auffallende Einrichtung bestand aus einer Mischung aus Pelz, metallischen Texturen und dynamischer Beleuchtung und war eine Hommage an das charakteristische Affenmaskottchen von Kipling.

Im Anschluss an die Veranstaltung startete Kipling eine zweiwöchige Out-of-Home-Kampagne, bei der an wichtigen Standorten in London, Belgien und Spanien Flugblätter verteilt wurden. Der Höhepunkt? Eine riesige aufblasbare Figur von Kiplings charakteristischem Affen am King's Cross Bahnhof am 25. Februar. Zur Feier des Tages lud Kipling seine Fans ein, an diesem Moment teilzunehmen, und einige wenige glückliche Gewinner erhielten eine Einladung zu dem exklusiven Event.

VERSTÄRKUNG DES KIPLING-LEBENSSTILS

In einer Social-Media-Aktion wurden die vielseitigen Taschen von Kipling in alltäglichen Momenten präsentiert, angeführt von Top-Influencern und Kreativen. Die G.rilla Girlz-Kollektion wurde so entworfen, dass sie für jede Frau eine einzigartige Ausstrahlung hat, was diese Taschen zu perfekten Begleitern für alle Lebensstile macht. Der Kipling-Affe spielt die Hauptrolle und unterstreicht die Kernwerte der Marke: Verspieltheit, Kreativität und Selbstdarstellung.

Die wichtigsten Einzelhandelspartner von Kipling, darunter Inno (Belgien), El Corte Inglés (Spanien) und Galleria (Deutschland), aktivierten ebenfalls Instore-Displays mit pelzigen Installationen, die die Kampagne auf eine taktile, ansprechende Weise zum Leben erweckten.

ÜBER DIE SAMMLUNG

Kipling freut sich, die G.rilla Girlz Kollektion vorzustellen, eine frische und aufgeschlossene Kollektion, die für das Jetzt entworfen wurde. Es geht nicht nur um Taschen, sondern um ein ganzes Lebensgefühl. Die ikonischen Modelle wurden mit kräftigen Farben und glattem, recyceltem Satin neu interpretiert und für Trendsetter entworfen, die sich nicht scheuen, ein Zeichen zu setzen - ganz im Sinne von Kipling.

ÜBER KIPLING

Kipling ist eine globale Lifestyle-Marke, die für die Kombination von durchdachtem Design und mühelosem Stil bekannt ist. Seit 1987 konzentriert sich Kipling darauf, Menschen zu befähigen, sich mit Produkten, die Funktionalität, Qualität und Kreativität nahtlos verbinden, mutig und authentisch auszudrücken.

