Kissigs Portfoliocheck: Domino’s macht nun auch Warren Buffett heiß

In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.





In meinem 289. Portfoliocheck blicke ich Warren Buffett über die Schulter. Seine Performance ist atemberaubend: über mehr als 50 Jahre hinweg legte er eine Rendite von fast 20 % pro Jahr hin und schlug den S&P 500 in den meisten Jahren. Das "Orakel von Omaha", wie Warren Buffett von seinen Anhängern auch ehrfurchtsvoll genannt wird, ist einer der reichsten Menschen der Welt, doch er ist kein Unternehmer, sondern er ist Investor. Ein Investor der Superlative, denn seinen Reichtum verdankt er ausschließlich dem Investieren.





4. Quartals 2024 hatte Buffett Buffett 39 Aktienpositionen im Depot, darunter eine Neuaufnahmen. Der Gesamtwert seines Aktienportfolios stieg leicht von 266 Mrd. auf 267 Mrd. USD und unterstreicht die starke Börsenperformance im 2024er Schlussquartal, denn Buffett war erneut ein Nettoaktienverkäufer. Sein Portfolio bleibt stark fokussiert, denn die fünf größten Positionen stellen 72 % des Gesamtwerts. Dabei gab es bei seiner größten Position Apple keine weiteren Verkäufe mehr. Doch bei der Bank of America drückte er weiter unbeirrt den Verkaufsknopf und baute nochmals 15 % seiner Position ab. Mit der Citigroup traf es eine weitere US-Großbank, bei der Buffett auf einen erfolgreichen Turnaround spekuliert hat. Nun verkaufte er rund drei Viertel seiner Anteile. Neu eingestiegen ist Buffett bei Constellation Brands, dem größten Anbieter von alkoholischen Getränken in den Kategorien Bier, Wein und Spirituosen in den USA und bei Domino's Pizza stockte er nach seinem Ersteinstieg im letzten Quartal nun weiter auf. Das Franchise-Unternehmen passt als nimmersatt sprudelnde Lizenzgebührenquelle perfekt in Buffetts Strategie. Ende deshatte Buffett Buffett 39 Aktienpositionen im Depot, darunter eine Neuaufnahmen. Der Gesamtwert seines Aktienportfolios stieg leicht von 266 Mrd. auf 267 Mrd. USD und unterstreicht die starke Börsenperformance im 2024er Schlussquartal, denn Buffett war erneut ein Nettoaktienverkäufer. Sein Portfolio bleibt stark fokussiert, denn die fünf größten Positionen stellen 72 % des Gesamtwerts. Dabei gab es bei seiner größten Positionkeine weiteren Verkäufe mehr. Doch bei derdrückte er weiter unbeirrt den Verkaufsknopf und baute nochmals 15 % seiner Position ab. Mit dertraf es eine weitere US-Großbank, bei der Buffett auf einen erfolgreichen Turnaround spekuliert hat. Nun verkaufte er rund drei Viertel seiner Anteile. Neu eingestiegen ist Buffett bei, dem größten Anbieter von alkoholischen Getränken in den Kategorien Bier, Wein und Spirituosen in den USA und beistockte er nach seinem Ersteinstieg im letzten Quartal nun weiter auf. Das Franchise-Unternehmen passt als nimmersatt sprudelnde Lizenzgebührenquelle perfekt in Buffetts Strategie.

Spitzenreiter bei der Sektorgewichtung sind erneut die Finanzwerte mit unveränderten 39 %, während die Technologiewerte mit 29 % wieder etwas an Boden gewonnen haben. Es folgen weiterhin defensive Konsumwerte mit 15 % vor dem Energiesektor mit 11 % sowie Kommunikationsdienste und Gesundheitswerte mit jeweils rund 2 %. Neu in der Liste sind zyklische Konsumwerte mit gut 1 % Anteil. Allerdings steht das US-Aktienportfolio zusammen mit dem auf 325 Mrd. USD angewachsenen Cashbestand (inkl. Anleihen) inzwischen für deutlich weniger als die Hälfte der Vermögenswerte von Berkshire Hathaway. Und dann präsentierte Buffett auch noch Berkshires Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 und das 4. Quartal spielte einen neuen Rekordwert ein - passend zum neuen Allzeithoch der Berkshire-Aktie. 5,5 Mio. % Kursgewinn in 60 Jahren sind weiterhin ungeschlagen...