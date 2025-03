AIDA Cruises Marktausblick - starke Nachfrage für 2025 (FOTO)

Rostock (ots) - Anlässlich der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB

Berlin) 2025 blickt AIDA Cruises optimistisch in die Zukunft:



- Die neuesten Zahlen des Deutschen Reiseverbands (DRV) und eigene Prognosen

bestätigen eine anhaltend starke Nachfrage

- Trend zu langfristigen Vorausbuchungen

- Viele Erstkreuzfahrer und Gen Z an Bord

- Fast jeder zweite Hafenanlauf in Nordeuropa erfolgt mit Landstrom

- Bis zum Frühjahr 2026 sind drei komplett modernisierte Schiffe Teil der AIDA

Flotte



Überperformer Kreuzfahrt - Positive Marktentwicklung als Treiber für die

Tourismusbranche







drei Millionen Gäste auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt", sagt Felix Eichhorn,

Präsident von AIDA Cruises. Damit sind die Deutschen erneut Europameister und

der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt. AIDA Cruises steht für die Hälfte

aller deutschen Kreuzfahrer und kann sich mit seinen Schiffsreisen erneut als

drittgrößter deutscher Reiseveranstalter positionieren. "Nach einem Rekordjahr

in 2024 mit nahezu 1,5 Millionen Gästen, einem Plus von 10 Prozent im Vergleich

zu 2023, und einem deutlichen Umsatzzuwachs sehen wir auch für 2025 einen

weiteren Wachstumsschub. Das zeigen unsere Prognosen, aber auch die anhaltend

positive Buchungsdynamik. Nachdem wir zum Jahresbeginn 2024 die stärkste

Hauptbuchungsphase in der Geschichte unseres Unternehmens hatten, konnte dies in

2025 nochmal übertroffen werden. Die Kreuzfahrtindustrie ist erneut der

Wachstumsmotor der Tourismusbranche", so Eichhorn. Wie schon im vergangenen Jahr

wird das Wachstum lediglich durch die zur Verfügung stehenden Kapazitäten

limitiert und nicht durch die Nachfrage.



Die langfristigen Buchungen sind zurück - Gäste profitieren von

Frühbucher-Plus-Ermäßigungen



"Die langfristigen Buchungen, oftmals ein bis zwei Jahre im Voraus, zeigen, dass

Urlaub ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der Freizeitplanung ist, und

das trotz politischer, wirtschaftlicher Unsicherheit und einer hohen deutschen

Sparquote", so Eichhorn. Die Kreuzfahrt überzeugt gegenüber einem landbasierten

Urlaub mit Flexibilität und einem umfassenden Leistungspaket zu hoher Qualität

und zu stabilen Preisen. "Das Preis-Erlebnis-Verhältnis macht Kreuzfahrten für

viele Gäste besonders attraktiv", erklärt Eichhorn. Längerfristig Planende

profitieren bei AIDA Cruises von attraktiven Frühbucher-Plus-Ermäßigungen.



Neue Zielgruppen und verändertes Reiseverhalten



"Im vergangenen Jahr war fast jeder zweite AIDA Gast zum ersten Mal an Bord. Seite 2 ► Seite 1 von 2



