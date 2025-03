7 Jahre Android OS- und Sicherheitsupdates / Der Ansatz bietet längere Smartphone-Sicherheit und Möglichkeit, weiterhin auf die neuesten KI-Innovationen zuzugreifen (FOTO)

Barcelona (ots) - HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems,

gab heute einen wichtigen Ausblick für die HONOR Magic-Serie bekannt:



Ab sofort wird HONOR sieben Jahre Android OS- und Sicherheitsupdates für die

Flagship-Serie HONOR Magic anbieten. Die Umsetzung beginnt in den EU-Märkten.





HONOR gab diese Zusage im Rahmen des vorgestellten HONOR ALPHA PLANs bekannt.Die Entscheidung untermauert HONORs Fokus auf die Bedürfnisse der Benutzer undmacht die Tech-Marke zu einer von dreien in der Branche, die den Verbraucherneine solche erweiterte Abdeckung bietet. HONOR erwartet, dass weitereWettbewerber diesem Vorstoß folgen werden, damit insgesamt mehr Menschen von denneuesten Innovationen profitieren. Gleichzeitig ließe sich dadurch dieSicherheit für alle Smartphone-Nutzer weltweit verbessern." Der HONOR ALPHA PLAN legt einen Schwerpunkt auf einen verbraucherorientiertenAnsatz für unsere zukünftigen Produkte. Diese sollen die Bedürfnisse derVerbraucher erfüllen und ihre Erwartungen jetzt und in Zukunft übertreffen",sagte James Li, CEO von HONOR. " Daher hat HONOR beschlossen, sieben JahreAndroid OS- und Sicherheitsupdates für die HONOR Magic-Serie anzubieten. Diesumfasst unsere Flagship-Smartphones und unsere Foldables. Im HONOR Magic7 Prowerden wir dies als erstes umsetzen und freuen uns, dies unseren Kundenanzubieten."Der HONOR ALPHA PLAN ist HONORs neue Unternehmensstrategie. Ziel ist es, HONORvon einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden Anbieter einesKI-Geräte-Ökosystems zu transformieren. Mit einem visionären Drei-Stufen-Plangeht HONOR voran, um die neue intelligente Welt weiterzuentwickeln. Dafür ruftdas Unternehmen Branchenpartner auf, gemeinsam ein offenes, werteteilendesÖkosystem zu schaffen. Dieses soll das menschliche Potenzial maximieren und soder gesamten Menschheit zugutekommen.Der erweiterte Support bietet gleich mehrere Vorteile: So verlängert er dieLebensdauer der Geräte und reduziert Elektroschrott im Einklang mit denNachhaltigkeitsstandards. Zudem profitieren die Nutzer während ihrer gesamtenLebensdauer von sicheren, leistungsstarken Geräten mit der neuestenKI-Technologie.Als Erste in Europa profitieren Benutzer des HONOR Magic7 Pro von derSupport-Verlängerung. In Zukunft wird HONOR den erweiterten Support für weitereFlagship-Modelle anbieten, darunter herkömmliche Smartphones und Foldables.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: mailto:honor_teamgermany@ogilvy.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/137526/5982153OTS: HONOR