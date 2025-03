Transformation zum Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems / Das Tech-Unternehmen setzt auf dreistufigen Fahrplan, der auf Offenheit und Zusammenarbeit basiert (FOTO)

Barcelona (ots) - HONOR, bekannt als führender Anbieter smarter Technologie, hat

heute offiziell seine neue Unternehmensstrategie verkündet: den HONOR ALPHA

PLAN. Ziel ist es, HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit

führenden Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems zu transformieren. Mit dem

visionären dreistufigen Plan wird HONOR die neue intelligente Welt

weiterentwickeln. Dabei appelliert das Tech-Unternehmen an die Branche,

gemeinsam ein offenes Ökosystem zu schaffen. Es soll das menschliche Potenzial

maximieren und so der gesamten Menschheit zugutekommen.



"Es ist klar, dass die KI-Revolution das Paradigma der Geräteindustrie

neugestalten wird - sie wird unsere Produktivität, unsere Gesellschaft und sogar

unsere Kultur stärker denn je verändern" , sagte James Li, CEO von HONOR. "Ich

rufe uns alle auf, uns zusammenzuschließen, um die vielfältigen

Herausforderungen und Chancen der KI-Technologie anzugehen. Ich appelliere auch

an die Branche, sich wirklich zu öffnen, damit wir diese aufregende KI-Zukunft

vollständig annehmen können. Lasst es uns gemeinsam tun", so Li.





