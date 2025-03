Was für eine schäbige Rally nach der (ja nicht einmal neuen) Ankündigung von Trump, eine Krypto-Reserve einzurichten - dabei sind die ausgewählten Kryptos fragwürdig, und erst in einem zweiten Post auf Truth Social brachte Trump dann auch noch Bitcoin und Ethereum ins Spiel. Nun sollen also offenkundig auf Kosten der US-Steuerzahler Shitcoins gekauft werden, während öffentliche Einrichtungen massenhaft geschlossen werden. Dass Trump die Schulden-Orgie von Biden beenden will, ist richtig und notwendig. Aber die Folgen sind immens, denn die Maßnahmen sind eine fiskalische Vollbremsung mit Folgen für die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dann Ukraine: Trump will wohl - weil er weiß, wie pleite die USA sind - die Ukraine-Hilfen stoppen. Daher der Clash am Freitag - es ist eine Art politische Reality-Show für die Amerikaner gewesen. Mit den Posts über Bitcoin und Co lenkt Trump erfolgreich von der viel wichtigeren Tatsache ab, dass ab morgen die Zölle gegen Kanada und Mexiko (und Erhöhung China-Zölle) kommen!

Hinweise aus Video:

1. Trump kündigt Krypto-Reserve an: Mega-Rally bei Bitcoin und Co.

2. EZB vor Zinspause: Vorerst letzte Senkung der Zinsen im März?

Das Video "Trump, Bitcoin, Krypto, Ukraine, Zölle: Die schäbige Rally!" sehen Sie hier..