HENSOLDT - Aktie im Rampenlicht - 03.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +58,18 % verbuchen.

Mit einer Performance von +8,77 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

Angetrieben von Kursgewinnen in Übersee und einer Rally von Rüstungswerten ist der deutsche Aktienmarkt freundlich in den März gestartet. Im frühen Handel reduzierte der Dax größere Kursgewinne von fast einem Prozent etwas und stieg zuletzt noch …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 36 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wiederbewaffnungszyklus in Europa sei nun Realität, schrieb Analyst David Perry in seiner am Montag vorliegenden …