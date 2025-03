Produktion ausbauen und leistungsfähigere Batterien entwickeln (FOTO)

Berlin (ots) - Batterien können bestehende Industrien verändern und neue

Geschäftsmodelle ermöglichen. Das zeigt die Studie " The battery revolution:

Shaping tomorrow's mobility and energy

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/future-of-batteries/) " des

Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute. Trotz der

steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeicherlösungen hängt

die Zukunft der Batterien von der Bewältigung einer Reihe komplexer

Herausforderungen in der gesamten Wertschöpfungskette ab - von der Sicherung

nachhaltiger Rohstoffe über die Optimierung von Fertigungsprozessen bis hin zur

Weiterentwicklung von Recyclingmöglichkeiten.



Der neuen Studie zufolge ist die Batterieindustrie an einem Wendepunkt

angekommen. Einerseits sind eine höhere Energiedichte, schnellere Ladezeiten,

verbesserte Sicherheitsstandards und mehr Nachhaltigkeit gefragt. Gleichzeitig

müssen die Hersteller aber ihre Kosten reduzieren.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Capgemini SE! Long 137,69€ 1,22 × 11,85 Zum Produkt Short 161,96€ 1,37 × 11,23 Zum Produkt