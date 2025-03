Wind of Change an der Börse / Was Anleger tun sollten - und was nicht

Itzehoe (ots) - Eine Supermacht, die über Jahrzehnte gewachsene Verbindungen

erschüttert: "In der Politik ändern sich die Dinge derzeit radikal", sagt Jörg

Wiechmann mit Blick auf die USA. Doch sprunghafte Veränderungen gebe es auch in

der Wirtschaft und an der Börse. Anleger sollten deshalb besonnen agieren, mahnt

der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs.



In den vergangenen Jahren und erst recht im Jahr 2024 galt: Die US-Börse war

allen anderen aufgrund der Dominanz ihrer Technologie-Konzerne überlegen.

"Europäische und damit deutsche Aktien spielten aufgrund struktureller Probleme

in Sachen Energie und EU-Bürokratie sowie aufgrund ihrer regionalen Nähe zum

Ukraine-Krieg bestenfalls in der zweiten Liga", erklärt Wiechmann. Und die

chinesische Börse war aufgrund der andauernden Konjunkturkrise in China sowie

politischer Unsicherheiten ohnehin keinen Blick wert.







führenden US-Aktien erhielt einen Dämpfer durch die chinesische KI "Deepseek".

Die bis Ende 2024 stark gestiegenen Aktien der US-Tech-Konzerne bewegen sich,

gemessen am Nasdaq-Index, im laufenden Jahr nur seitwärts. Der deutsche Index



US-Markt seinen besten Jahresstart seit mehr als 20 Jahren hingelegt, so der

IAC-Experte. Und die China-Börse schalte angesichts der "Deepseek"-Euphorie mit

einem Plus von fast 20 Prozent im noch jungen Jahr 2025 geradezu in den

Rallye-Modus.



Sollten Anleger also auf den "Wind of Change" an der Börse reagieren? Sich von

US-Aktien trennen und auf den DAX sowie am besten die chinesische Börse setzen?

Nein, sagt Jörg Wiechmann und zitiert den Philosophen Heraklit: "Die einzige

Konstante im Universum ist die Veränderung." Angesichts der schnellen, teils

sprunghaften Veränderungen in der aktuellen Welt hält er fest: "Es ist ein

großes Risiko, auf die Fortsetzung bisheriger Trends zu wetten - sei es der

alten oder der neuen. Der beste Schutz für Investoren besteht vielmehr darin,

ihr Geld breit zu streuen, um von zukünftigen Veränderungen nicht mit ihrem

gesamten Vermögen auf dem falschen Fuß erwischt zu werden."



Pressekontakt:



Nils Petersen

Fondsmanager

Tel: +49 4821 6793-36

Fax: +49 4821 6793-19

E-Mail: mailto:petersen@iac.de

Druckfähige Bilder finden Sie unter:

http://www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotos

Anmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:

http://www.iac.de/newsletter_ots



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118553/5982185

OTS: Itzehoer Aktien Club GbR







