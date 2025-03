DAX strebt wieder nach oben – Rüstungsaktien gesucht

Kaum fällt der Bitcoin, bringt US-Präsident das Thema Krypto-Währungsreserve wieder zurück auf die Tagesordnung und beendet damit den freien Fall der vergangenen Woche. Nur auf eine Ankündigung hin steigen nicht nur bekannte Kryptos wie Bitcoin und Ethereum, sondern springen auch andere weniger bekannte Coins um bis zu 70 Prozent nach oben.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Während die Entwicklungen auf diesem Markt wie ein typisches Spiel Trumps daherkommen, ist das, was auf der großen, politischen Weltbühne gerade passiert, in seinen Folgen am Ende auch für die Finanzmärkte noch gar nicht abzuschätzen. Die Welt ist eine andere nach dem Eklat am Freitag im Weißen Haus zwischen den Präsidenten der USA und der Ukraine. Trump distanziert sich nicht nur von der Ukraine, sondern auch von Europa. Spätestens jetzt ist klar, dass Europa sich um sich selbst kümmern muss und dabei nicht mehr auf die USA als zuverlässigen Partner in allen Fragen verlassen kann und darf.

In Hinblick auf weitaus größere Verteidigungsbudgets der europäischen Staaten kaufen Anleger heute Morgen Rüstungsaktien auf schwindelerregende Niveaus. Die Aktie von Rheinmetall, am Freitag noch die 1.000-Euro-Marke geknackt, steht heute Morgen bereits bei 1.200 Euro. Das Plus von fast 15 Prozent zieht auch den DAX mit nach oben, der schon wieder über 22.700 Punkten notiert. An diesem Montag scheint die Korrektur an der Wall Street und auch in Frankfurt also schon wieder beendet, bevor sie so richtig begonnen hat.