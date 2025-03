dynaCERT GmbH erweitert seinen Betrieb und übersiedelt an einen neuen Standort am Flughafen München in Deutschland

Toronto, Kanada / München, Deutschland – 3. März 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) freut sich bekannt zu geben, dass seine deutsche Tochtergesellschaft dynaCERT GmbH in eine neue Betriebsstätte am Flughafen München in Deutschland übersiedelt ist. Der neue Standort wurde aus strategischen Gründen gewählt, um die Nähe zu den Zielkunden zu verbessern und die Aktivitäten auf dem europäischen Markt zu stärken.

Um die Bedeutung des deutschen und europäischen Marktes sowie der weltweiten Vertriebsaktivitäten von dynaCERT zu unterstreichen, wurde Kevin Unrath zum Managing Director der dynaCERT GmbH ernannt. Diese Rolle wird er zusätzlich zu seiner Funktion als COO von dynaCERT Inc. in Toronto bekleiden.

„Mit der Verlegung unseres Büros innerhalb Deutschlands wollen wir operativ näher an unseren Zielkunden und Partnern sein. München ist eine wichtige Drehscheibe für viele der deutschen und europäischen Hauptkunden aus den Bereichen Motoren, Nutzfahrzeuge, Bauindustrie und Industrielösungen. Mit dem bevorstehenden Regierungswechsel in Berlin erwartet sich dynaCERT GmbH neue Impulse für den deutschen Vertrieb als industrielles Powerhouse im Herzen Europas. Wir freuen uns darauf, in dieser Region besser denn je erreichbar zu sein“, so Kevin Unrath, Managing Director von dynaCERT GmbH.

Eine wichtige bevorstehende Veranstaltung für die Baubranche und den Schwermaschinensektor ist die ‚bauma‘-Messe in München, die vom 7. bis 13. April 2025 stattfindet. Nachdem es sich dabei um die weltweit größte Messe in puncto Ausstellungsfläche und Besucherzahl handelt, wird dynaCERT diese Gelegenheit nutzen, um im Rahmen eines exklusiven Events seine Produkte und Dienstleistungen potenziellen Kunden sowie neuen Interessenten und Partnern von dynaCERT in Behörden, Beratungs- und Logistikunternehmen vorzustellen.

Aussteller und Besucher, die während der bauma 2025 an einem Treffen mit dynaCERT an unserem neuen Standort in Deutschland interessiert sind, mögen bitte Kontakt mit dem Unternehmen unter gzech@dynacert.com oder telefonisch unter +49 (0) 89 – 9700 7015 aufnehmen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, die in Fahrzeugen, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

Seite 2 ► Seite 1 von 3